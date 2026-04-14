Estos son los elegidos oficiales a entrar al Salón de la Fama del Rock 2026: ¿Iron Maiden y Oasis lo lograron?

El Salón de la Fama del Rock vivió días de definición en las últimas semanas. Este icónico museo presenta una gran cantidad de estrellas, quienes han sido revelados como grandes íconos del género a nivel El Salón de la Fama del Rock vivió días de definición en las últimas semanas.

En este 2026, tal y como sucede cada año, varias leyendas de la música buscan entrar a esta sala que representa la grandeza de la industria, y por supuesto, del rock como género.

Más noticias: Las tres mejores canciones de ‘Master of Puppets’, el álbum más exitoso de Metallica

Durante el pasado 13 de marzo se revelaron los grandes elegidos para entrar a esta sala en este año, y aquí les contamos cuales fueron los premiados para resaltar su carrera.

Estos son los elegidos a entrar al Salón de la Fama del Rock 2026

A lo largo de la historia del rock varias estrellas han brillado gracias a su éxito, y a un legado absolutamente brillante. Agrupaciones y artistas enormes han destacado, gracias a su trayectoria y su forma de dejar sus figuras como protagonistas centrales del rock.

Gracias a sus trayectorias, distintas leyendas han conseguido varias distinciones ciertamente notables e importantes dentro de la industria musical.

Una de ellas es, por supuesto, la entrada al Salón de la Fama del Rock, donde ya han entrado una cantidad enorme de varios nombres para el rock y el metal como géneros.

Más noticias: El disco de Queen que decepcionó a Brian May y a sus fanáticos: “fue un error”

Cada año nuevas leyendas entran a este lugar, y en este 2026 no será la excepción. Inicialmente se presentó una gran votación, donde los elegidos por el público fueron los siguientes:

1- New Edition – 1.022.683

2- Phil Collins – 900.825

3- Pink – 852.581

4- Shakira – 738.034

5- Luther Vandross – 732.747

6- INXS – 645.021

7- Sade – 622.997

8- Wu-Tang Clan – 610.083

9- Billy Idol – 601.061

10- Mariah Carey – 503.549

11- Lauryn Hill – 472.708

12- Iron Maiden – 395.281

13- Melissa Etheridge – 387.393

14- The Black Crowes – 277.769

15- Oasis – 259.942

16- Joy Division + New Order – 229.862

17- Jeff Buckley – 171.146

Sin embargo, estos nominados se sometieron a los jurados a nivel mundial, y los elegidos de manera final son:

Phil Collins

Billy Idol

Iron Maiden

Joy Division/New Order

Oasis

Sade

Luther Vandross

Wu-Tang Clan

Elegidos especiales

De manera extra también fueron seleccionados otros por encima de los nominados:

Celia Cruz

Fale Kuti

Queen Latifah

MC Lyte

Gram Parsons

Linda Creed

Arif Mardin

Jimmy Miller

Rick Rubin

Ed Sullivan

Se espera que la gran ceremonia se dé en noviembre de este año, donde se premiará a estos nombres, con grandes bandas de la talla de Oasis y Iron Maiden.