¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios? Sería antes de que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cada vez falta menos para que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, así que cientos de personas están a la expectativa de cuándo volverá a la pantalla chica del torneo local. Uno de los equipos que genera gran expectativa para el segundo semestre es Millonarios, que ya volvió a los entrenamientos y tiene todo listo para volver a las canchas.

Según se dio a conocer en días pasados, el regreso de los embajadores se daría antes de que comience la Liga BetPlay 2026-2 y de que finalice la Copa Mundial de la FIFA 2026. Algo que en muy pocas ocasiones se ve, teniendo en cuenta que todos esperan a los partidos del torneo local.

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¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Según se dio a conocer por medio de las redes sociales del cuadro embajador, el próximo partido de Millonarios será este sábado 11 de julio del 2027 en su enfrentamiento amistoso contra Universitario. El encuentro será en el Estadio Monumental U Marathon a las 3:30 p.m.

Por ahora, no hay mucha información sobre cuál será el canal que va a estar a cargo de la transmisión de este encuentro amistoso, pero se espera que en los próximos días den a conocer nueva información al respecto. Además, tampoco han revelado si este encuentro va a tener ya a los nuevos jugadores del cuadro embajador o si van a seguir con el equipo habitual del primer semestre del 2026.

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Después de esto, el siguiente encuentro será el sábado 18 de julio en el estadio El Campín de Bogotá, siendo este el primer encuentro en la capital del segundo semestre del 2026. En esta oportunidad, Millonarios va a enfrentar a Colo – Colo en lo que será su segundo encuentro amistoso con un equipo internacional.

Aún no han dado a conocer detalles sobre si habrá entrada del público, ni mucho menos sobre la hora del encuentro deportivo. Pero en los próximos días darían a conocer nuevos detalles respecto a este juego.