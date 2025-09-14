¡Buenas noticias! El 2026 tendrás más días festivos en Colombia que el 2025; tome nota

Faltan un poco más de tres meses para que acabe este 2025 y cientos de personas están a la expectativa de todo lo que será el nuevo año 2026, en donde muchos ya están peleando sus vacaciones y pensando en esos días que quieren descansar. Por eso, te traemos buenas noticias: el próximo año no solo va a estar lleno de nuevas oportunidades para lograr tus propósitos, sino que vas a tener muchos más días de descanso en comparación con el 2025.

En caso de que usted sea una de esas personas que trabaja de lunes a viernes, esta noticia le va a agradar, pues ya se dio a conocer todo el calendario de festivos del 2026. Así que planee sus vacaciones con anticipación y cuadre las fechas en las que va a poder descansar sin problema.

Seguir leyendo: ¡Tome nota! Las mejores películas de Netflix que puede ver este puente festivo en Colombia

¿Cuáles son los festivos en Colombia en el 2026?

En este 2025, los colombianos tuvieron en total 16 festivos, por lo que fueron días de descanso pagos en los que pudieron compartir con sus familiares, viajar o simplemente hacer un plan diferente disfrutando con las personas que los rodean. Pero en el 2026, van a existir en total 18 días feriados, lo que quiere decir que son dos más que en este año no se pudieron tener, debido al cruce de las fechas con días domingo.

Con el aumento de dos días festivos para el próximo año, se espera que cientos de personas puedan aprovechar para disfrutar de actividades de turismo con días de descanso que se podrán tomar en algunos trabajos, según el tipo de contrato. Se espera, que en estas fechas también se realicen varias actividades en la ciudad, festivales musicales y de cine, entre otros, que logren captar la atención de las personas.

Leer más: Este es el calendario de festivos en Colombia para el 2025 ¿Cuántos días feriados hay?

Estos serán los días festivos para el próximo año 2026

1 de enero – Año Nuevo

12 de enero – Día de los Reyes Magos

23 de marzo – Día de San José

2 y 3 de abril – Jueves y Viernes Santo (Semana santa)

1 de mayo – Día del Trabajo

29 de junio – Fiesta de San Pedro y San Pablo

20 de julio – Independencia de Colombia

7 de agosto – Batalla de Boyacá

17 de agosto – Asunción de la Virgen

12 de octubre – Día de la Raza

2 de noviembre – Fiesta de todos los Santos

16 de noviembre – Día de la independencia de Cartagena

8 de diciembre – Inmaculada Concepción

25 de diciembre – Navidad