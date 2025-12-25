Este es el calendario de festivos en Colombia para el 2026 ¿Cuántos días feriados hay?
A pocos días de despedir el 2025, le traemos el calendario con todos los días festivos y puentes que traerá consigo el próximo año.
Con el cierre de 2025 cada vez más cerca, muchos colombianos empiezan a revisar el calendario para planear descansos, viajes y vacaciones del próximo año. Una de las consultas más frecuentes en esta época es cuántos días festivos tendrá el nuevo año y cómo estarán distribuidos a lo largo de los meses.
Para 2026, el calendario nacional mantendrá la misma cantidad de feriados que en el año anterior: 18 días festivos en total. La mayoría de estas fechas se concentrarán en los lunes, lo que permitirá varios fines de semana largos.
La gran mayoría de los festivos que tiene el 2025 caen los lunes, por lo cual, los colombianos también podrán disfrutar de varios fines de semana largos o ‘puentes’. Asimismo, junio se posiciona como el mes con más días feriados ya que cuenta con tres.
Por otro lado, febrero y septiembre son los dos únicos meses del año que no tendrán ningún día festivo. Sin embargo, hay otros meses que cuentan con dos o más días feriados, lo que compensa la ausencia de estos en el segundo y noveno mes del año.
El próximo año, habrá una semana que solo tendrá tres días hábiles y dos días feriados. Se trata de la semana del 30 de marzo al 3 de abril, misma en la que se celebra ‘Semana Santa’.
Durante esta semana, los colombianos podrán disfrutar de dos días festivos que están agendados para el jueves 2 y viernes 3 de abril.