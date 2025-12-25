Este es el calendario de festivos en Colombia para el 2026 ¿Cuántos días feriados hay?

Con el cierre de 2025 cada vez más cerca, muchos colombianos empiezan a revisar el calendario para planear descansos, viajes y vacaciones del próximo año. Una de las consultas más frecuentes en esta época es cuántos días festivos tendrá el nuevo año y cómo estarán distribuidos a lo largo de los meses.

Para 2026, el calendario nacional mantendrá la misma cantidad de feriados que en el año anterior: 18 días festivos en total. La mayoría de estas fechas se concentrarán en los lunes, lo que permitirá varios fines de semana largos.

La gran mayoría de los festivos que tiene el 2025 caen los lunes, por lo cual, los colombianos también podrán disfrutar de varios fines de semana largos o ‘puentes’. Asimismo, junio se posiciona como el mes con más días feriados ya que cuenta con tres.

Por otro lado, febrero y septiembre son los dos únicos meses del año que no tendrán ningún día festivo. Sin embargo, hay otros meses que cuentan con dos o más días feriados, lo que compensa la ausencia de estos en el segundo y noveno mes del año.

Lista completa de días festivos en Colombia para 2026

1 de enero (jueves): Año Nuevo – Civil

Año Nuevo – Civil 12 de enero (lunes): Reyes Magos – Religioso (trasladado)

Reyes Magos – Religioso (trasladado) 23 de marzo (lunes): San José – Religioso (trasladado)

San José – Religioso (trasladado) 2 de abril (jueves): Jueves Santo – Religioso

Jueves Santo – Religioso 3 de abril (viernes): Viernes Santo – Religioso

Viernes Santo – Religioso 1 de mayo (viernes): Día del Trabajo – Civil

Día del Trabajo – Civil 18 de mayo (lunes): Ascensión del Señor – Religioso (trasladado)

Ascensión del Señor – Religioso (trasladado) 8 de junio (lunes): Corpus Christi – Religioso (trasladado)

Corpus Christi – Religioso (trasladado) 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón de Jesús – Religioso (trasladado)

Sagrado Corazón de Jesús – Religioso (trasladado) 29 de junio (lunes): San Pedro y San Pablo – Religioso (trasladado)

San Pedro y San Pablo – Religioso (trasladado) 20 de julio (lunes): Día de la Independencia – Patriótico

Día de la Independencia – Patriótico 7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá – Patriótico

Batalla de Boyacá – Patriótico 17 de agosto (lunes): Asunción de la Virgen – Religioso (trasladado)

Asunción de la Virgen – Religioso (trasladado) 12 de octubre (lunes): Día de la Raza – Civil (trasladado)

Día de la Raza – Civil (trasladado) 2 de noviembre (lunes): Todos los Santos – Religioso (trasladado)

Todos los Santos – Religioso (trasladado) 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena – Patriótico (trasladado)

Independencia de Cartagena – Patriótico (trasladado) 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción – Religioso

Inmaculada Concepción – Religioso 25 de diciembre (viernes): Navidad – Religioso

La semana con más días feriados en 2026

El próximo año, habrá una semana que solo tendrá tres días hábiles y dos días feriados. Se trata de la semana del 30 de marzo al 3 de abril, misma en la que se celebra ‘Semana Santa’.

Durante esta semana, los colombianos podrán disfrutar de dos días festivos que están agendados para el jueves 2 y viernes 3 de abril.