¿Le faltan monas? Sitios oficiales para hacer cambiatón de láminas Panini en Bogotá

Sigue la fiebre mundialista en todo el mundo, así que cientos de personas están llenando el famoso álbum Panini con el fin de poder tener las láminas por última vez de jugadores como Messi, Cristiano Ronaldo y el crack de la selección Colombia, James Rodríguez. Cada sobre de siete monitas tiene un costo de $5.000, en donde podrá encontrar a diferentes deportistas que van a estar en el torneo.

Sin embargo, la probabilidad de que le salga una ficha repetida es bastante alta, así que en diferentes lugares de la ciudad se están realizando cambiatones. Allí se cambian las fichas por otras que no tiene y en ocasiones esto es completamente gratis y puede obtener esas monitas que son más complejas de conseguir.

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¿Dónde hay cambiatón de monas Panini en Bogotá?

Si usted es una de las personas que quieren llenar el álbum antes de que se de inicio al Mundial de la FIFA 2026, le presentamos cuáles son esos lugares en donde se están realizando las cambiatones de láminas totalmente gratis.

Tenga en cuenta que debe tener el listado completo de las fichas que tiene repetidas, pero también de todas esas que quiere obtener y no son tan fáciles de conseguir en los sobres. Además, se debe llenar de mucha paciencia, pues esto no es una tarea fácil y debe consultar con varias personas antes de conseguir sus laminas.

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Uno de los lugares a donde llegan cientos de personas cada fin de semana es la plazoleta del centro comercial Gran Estación en Bogotá. Allí hay una tienda Panini en donde las personas suelen comprar sus sobres y posteriormente cambian las láminas que tienen repetidas, así que es una excelente opción para conseguir todas esas monas que le hacen falta y salir de las que tiene dos veces.

El siguiente punto en donde se hacen cambiatones de láminas es en el Centro Comercial Caobos en la 147 al norte de Bogotá. Es un lugar donde todos los días llegan los fans de Panini para poder cambiar las láminas y hasta comprar algunas ediciones especiales que no son tan fáciles de obtener por medio de los sobres.

Por último, en los almacenes Éxito de diferentes partes del país se han hecho diferentes cambiatones durante los fines de semana. La idea es que todos puedan llevar sus láminas repetidas para poder cambiar y, en algunos puntos, hay quienes cambian el álbum con el fin de conseguir monitas o ediciones especiales.