Jugador sufrió brutal lesión y paralizó el fútbol hondureño; le quedó el tobillo colgando

La liga hondureña de fútbol vivió una de las escenas más impactantes de la temporada durante el duelo entre Motagua y Olancho FC. Aunque el marcador terminó 0-2, el resultado quedó completamente opacado por la dramática lesión que sufrió el delantero brasileño Romario Da Silva, quien abandonó el terreno de juego en medio de escenas de angustia y conmoción.

Así fue la angustiante y dolorosa lesión de Romario Da Silva

El episodio ocurrió en el minuto 56 del compromiso, cuando Motagua lanzaba un contragolpe a toda velocidad. Romario ganó metros en ataque y disputó una pelota dividida ante un defensor rival. En cuestión de segundos, la acción tomó un giro aterrador: el atacante apoyó mal su pie izquierdo y el movimiento provocó una severa fractura en el tobillo que dejó imágenes extremadamente sensibles para quienes seguían el partido.

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Los futbolistas más cercanos reaccionaron de inmediato con gestos de desesperación. Algunos se tomaron la cabeza, otros prefirieron apartar la mirada y varios quedaron paralizados por el impacto visual de la lesión. El delantero brasileño cayó al césped entre gritos de dolor mientras compañeros y rivales solicitaban con urgencia la entrada del cuerpo médico.

La transmisión captó el dramático momento que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó preocupación entre aficionados de distintos países de Centroamérica. El tobillo izquierdo del jugador quedó comprometido de forma evidente, situación que provocó una fuerte reacción entre los asistentes al estadio y los usuarios en plataformas digitales.

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⌚| 57' ¡IMÁGENES SENSIBLES! Romario Da Silva abandona el campo tras grave lesión de tobillo



🐎Olancho FC 0-2 Motagua 🦅



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¿Qué se sabe sobre la lesión de Romario Da Silva?

El personal médico ingresó rápidamente para estabilizar la extremidad afectada y posteriormente trasladó al futbolista en ambulancia hacia un centro asistencial. Hasta el momento, Motagua no ha publicado un parte médico definitivo, pero medios hondureños aseguran que Romario enfrentará una recuperación extensa y prácticamente quedaría fuera del cierre del Torneo Clausura.

Tras ver la gravedad de la lesión, seguidores de Xelajú y aficionados del fútbol centroamericano inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y solidaridad hacia el delantero brasileño. El club guatemalteco también expresó públicamente sus deseos de pronta recuperación para el atacante.

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Ahora, Romario Da Silva enfrenta uno de los momentos más difíciles de su trayectoria profesional. La lesión no solo representa una baja sensible para Motagua en plena disputa por el campeonato hondureño, también supone un enorme reto físico y emocional para un futbolista que buscaba convertirse en una de las figuras del torneo.

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