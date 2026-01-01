FINAL explicado del último capítulo de Stranger Things: ¿Qué pasó con Once?

Stranger Things es una de las series más grandes del momento. Esta icónica serie se tomó el protagonismo del cierre del 2025, donde presentó un gran final que fue esperado por muchos años, gracias a su trama y sus personajes.

Particularmente, miles de personas se sentaron frente a los televisores y vieron cada detalle de un gran final que tuvo lugar el 31 de diciembre. Este final emocionó a miles de fanáticos en todo el mundo.

Más noticias: Las canciones de rock que han marcado la temporada FINAL de Stranger Things 5

Si usted fue uno de ellos, pero no entendió del todo el cierre de esta producción, aquí les contamos todos los detalles sobre el último capítulo de una serie que ganó su lugar en lo más alto de toda la historia.

El cierre de Stranger Things

Para nadie es un secreto que el final de ‘Stranger Things’ ha generado una cantidad enorme de emociones. Miles de fans han visto al detalle esta serie desde sus inicios hace más de 8 años, en un camino que ha acompañado el crecimiento de grandes actores.

Por un lado, muchos agradecen que esta serie cierre un ciclo emocionante. Aun así, otros resaltan que este final no habría sido lo suficientemente bien realizado.

Más noticias: El terrible error que cometieron en ‘Stranger Things 5 Vol 2’ que pocos notaron; cambia toda la historia

Las críticas han posicionado, por el momento, esta como la peor temporada de toda la serie. Pero, sus fanáticos aun así apoyan el que ha sido un cierre muy ansiado.

El último capítulo llegó de manera final el 31 de diciembre, en lo que fue el regalo definitivo de diciembre por parte de Netflix y sus creadores para cada uno de sus fanáticos a nivel mundial.

Miles de fanáticos han estado atentos al gran cierre de la historia de Once y Holly, entre varios otros personajes. No obstante, el final de esta producción puede parecer ligeramente enredado.

Para ello, aquí les contamos (con alerta spoiler) el significado del desenlace de esta histórica producción, y el cierre que tuvo cada uno de los icónicos personajes de esta serie.

El final explicado

Luego de muchas expectativas, el cierre de la trama de Vecna tuvo lugar. El grupo de amigos de esta serie entró al ‘Upside Down’, con el objetivo de poder rescatar a Holly.

Después de una ardua batalla, este fin tiene lugar y el Upside Down es destruido por Hopper tras derrotar a Vecna, aunque, Once en un último acto heróico se sacrifica.

Para evitar un posible regreso del mal, este personaje se queda en el Upside Down mientras es destruido. Sin embargo, es necesario puntualizar que algunos fanáticos teorizan que no murió.

Aunque el final de la serie muestra a todos los personajes en graduaciones y éxitos, Once desaparece de la trama, hasta el final donde se la ve en una escena de cierre en medio de paz y calma.

Para muchos, Once murió dentro del Upside Down. Aun así, otros teorizan que este personaje escapó a través de una última proyección creada por Kali.

Lo cierto es que al menos no hay una versión oficial de esto, por lo que los hermanos Duffer han dejado un final con el que cada fanático puede elegir su cierre favorito.