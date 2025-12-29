El terrible error que cometieron en ‘Stranger Things 5 Vol 2’ que pocos notaron; cambia toda la historia

Ya se estrenó en Netflix la segunda parte de ‘Stranger Things 5’, por lo que cientos de personas se conectaron con el estreno de esta nueva temporada que sorprendió a todos sus seguidores. En esta oportunidad, presentaron tres capítulos, cada uno de un poco más de una hora, en donde descubre nuevos detalles de ‘El otro lado’.

Pero eso no es todo, porque al parecer, tras realizar una última investigación, han podido encontrar el lugar en el que Vecna tiene su verdadero hogar y a todos los niños que se llevó de Hawkins. Así se da inicio de forma oficial a todo el plan para poder acabar con él y recuperar la paz en el pueblo, dejando de lado todo lo relacionado con los “otros mundos”.

El gran error que cometieron en ‘Stranger Things 5’ que nadie noto

El estreno de los últimos capítulos se dio el pasado 25 de diciembre del 2025 a las 8:00 p.m., pero aún queda un capítulo más, pues el próximo 31 de diciembre se va a conocer el gran episodio final. Antes de que esto pase, cientos de usuarios han estado hablando sobre todo lo que hay detrás de los últimos episodios, dejando fuertes críticas al respecto.

Hay gran inconformidad respecto a lo que fue esta nueva temporada de Stranger Things, pues hay quienes mencionan que no se le dio verdadero protagonismo a muchos de los personajes más importantes. Mientras que otros mencionan que, en realidad, esperaban un poco más de todo lo que sería esta nueva parte de la historia.

Pese a eso, algo que sí generó mucha polémica fue ver cómo a Holly, una de las grandes protagonistas de esta temporada, es secuestrada por Vecna, pero en el momento en que ella intenta huir, tiene puesto un saco negro.

Aunque todo esto no tuvo mucha importancia, después hacen un acercamiento, en donde se ve cómo en una de las mangas del suéter tiene el logo de Under Armour. Esta es una marca norteamericana que se lanzó en 1996.

Fanáticos de ‘Stranger Things’ en las redes sociales han descubierto sendo huevo en el capítulo 7 de la quinta temporada. En el minuto 4:21, se observa a Holly tratando de escapar de las redes de Vecna y vistiendo una blusa de la marca Under Armour, la cual se supone no existía… pic.twitter.com/FdOIAqZqtz — Molusco (@Moluskein) December 28, 2025

Esto no tendría sentido con la historia, teniendo en cuenta que desde el principio se habló de que toda esta historia fue en los años 80, por lo que fue muchos años antes de que saliera esta marca al mercado. Lo que hace que esto se convirtiera en uno de los grandes errores de la serie, que dejó inconformes a varios de sus fans.

Pese a eso, hay quienes dicen que no tienen problema, teniendo en cuenta que esto no cambiaría la trama de la historia, mientras que otros mencionan que haría que los usuarios pierdan el hilo conductual de la época.