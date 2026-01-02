Netflix lanzará una nueva parte de ‘Stranger Things’ en 2026: ¿Hay más después del final?

‘Stranger Things’ ha sido gran protagonista en el fin del 2025. La icónica serie enamoró a miles de personas, gracias al gran cierre de su trama, y al final de una producción que enamoró al público por casi 1 década.

Particularmente, esta serie presenta emociones brillantes. No obstante, muchos fanáticos ya esperaban el final luego de varios años de espera, y una extensa lista de capítulos.

Más noticias: FINAL explicado del último capítulo de Stranger Things: ¿Qué pasó con Once?

Aun así, luego de este final, Netflix junto a los hermanos Duffer lanzarán una nueva parte, aunque esta será diferente al ‘Stranger Things’ que se conoce hasta el momento.

Netflix lanzará una nueva parte de ‘Stranger Things’ en 2026

Para nadie es un secreto que el 31 de diciembre miles de pantallas de televisión se enfocaron en ‘Stranger Things’. Miles de fanáticos se unieron a ver este cierre en plena celebración de año nuevo.

Luego de muchos años de espera, esta serie llegó a su fin, y dio cierre definitivo a una trama que se construyó de forma notable por largos años.

No obstante, lo que parecía un adiós, en realidad se tratará de un hasta luego. Luego de este fin, los hermanos Duffer y Netflix han revelado que lanzarán una nueva parte de ‘Stranger Things’, aunque será totalmente distinta.

Esta nueva parte transcurrirá entre las temporadas 2 y 3, y será totalmente animada. Allí se podrán ver nuevos detalles de los personas, y del oscuro mundo que se formó en Hawkins y el Upside Down.

Los creadores de la serie han querido emular la animación de los ’80’s, y buscarán darle a esta nueva serie esa estética y estilo tan característico, con el que ha llegado a enamorar a los amantes de ‘Stranger Things’.

Más noticias: El álbum de rock que es clave para entender el final de ‘Stranger Things’: es de una leyenda inolvidable

Por el momento no se ha revelado su fecha de salida, pero, si se conoce el tráiler, e incluso se esperan adelantos de esta nueva parte que llevará el nombre de ‘Stranger Things: Relatos del 85’.

¿Será el único ‘spin off’?

Si bien se trata de una parte más incluida en medio de la serie, este se considerará un ‘spin-off’. De hecho, muchos dudan respecto a si será el único.

No obstante, los fanáticos confían en que no, e incluso esperan ver un reencuentro entre Mike y Once en una nueva serie.

Por el momento no hay confirmación de esto, por lo que habrá que esperar algunos años más para saber que planean los hermanos Duffer.