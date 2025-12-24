Las canciones de rock que han marcado la temporada FINAL de Stranger Things 5

Stranger Things se ha convertido en una de las series más exitosas de Netflix desde su estreno. Con una historia ambientada en los años ochenta, personajes que crecieron junto al público y una amenaza constante desde el Mundo del Revés, la producción llega este año a su cierre definitivo con la quinta y última temporada.

Esta entrega final no solo busca resolver los conflictos pendientes, sino también despedirse con los elementos que hicieron única a la serie. Entre ellos, la música ocupa un lugar central. A lo largo de sus temporadas, Stranger Things ha usado canciones icónicas para acompañar momentos clave de la trama, reforzar emociones y conectar con la nostalgia de toda una generación.

La temporada 5 se estrenó en tres partes. La primera ya está disponible desde el 26 de noviembre, mientras que la segunda parte llegará este 25 de diciembre. El desenlace final se emitirá el 31 de diciembre, poniendo punto final a una historia que marcó a millones de espectadores en todo el mundo.

Canciones que han marcado el FINAL de Stranger Things

El rock ha sido un género constante en Stranger Things y la temporada final no es la excepción. Desde los primeros episodios, este estilo ha acompañado escenas de tensión, peligro y lucha, convirtiéndose en un apoyo clave para la narrativa.

En los nuevos capítulos destacan canciones como “Who Wants to Live Forever” de Queen y el regreso de “Running Up That Hill” de Kate Bush, un tema que volvió a ganar popularidad gracias a la serie. A ellas se suman clásicos como “Pretty in Pink” de Psychedelic Furs y “I Think We’re Alone Now” de Tiffany, que refuerzan la ambientación ochentera y el clima emocional frente a la amenaza de Vecna.

La banda sonora de esta temporada combina rock con otros géneros populares de la época. El soundtrack incluye temas de artistas como Michael Jackson, Diana Ross, ABBA y The Chordettes, además de música instrumental a cargo de Elmer Bernstein. Esta mezcla mantiene el equilibrio entre nostalgia y tensión, dos elementos clave del cierre de la historia.

Netflix también confirmó el lanzamiento del álbum oficial Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5. El Volumen 1 ya se encuentra disponible, mientras que el Volumen 2 se estrenará este 26 de diciembre. Finalmente, una edición especial que reunirá ambos volúmenes junto con música adicional llegará el 1 de enero, como parte del cierre definitivo de la serie.