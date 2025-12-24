¿Cuánto tiempo le tomará ver el volúmen 2 de ‘Stranger Things 5’? Estos son sus capítulos y duración

‘Stranger Things’ es uno de los grandes lanzamientos que tendrá el mundo de las series en el cierre de año del 2025. Esta icónica producción llegará a su final, y lo hará con una quinta temporada que se ha dividido en 3 volúmenes.

La primera parte de este gran cierre se dio hace algunas semanas, pero para quienes ya maratonearon este lanzamiento, el foco está en el volúmen 2, que tendrá como fecha de salida el próximo 25 de diciembre.

Para que se prepare para lo que será todo un día pegado al televisor viendo esta icónica producción, aquí les contamos cuanto tiempo le tomará ver este segundo volúmen de ‘Stranger Things’.

¿Cuánto dura el volúmen 2 de ‘Stranger Things 5’?

Para nadie es un secreto que ‘Stranger Things’ ha sido una de las series más relevantes de los últimos años. Esta producción ha generado un encanto peculiar, a partir de una trama de tonos sumamente oscuros.

El final de esta serie ha reunido a varios amantes de las producciones y la televisión durante este mes de diciembre, como un condimiento especial para las fiestas y la unión familiar.

El gran cierre de ‘Stranger Things’ se llevará el 31 de diciembre. Aunque, el volúmen 2 tendrá lugar el próximo 25, justo después de la navidad.

Si usted es de los que maratonean todos los capítulos de inmediato, aquí les tenemos la duración de todos los episodios que ocuparán esta segunda parte.

Capítulo Cinco: ‘Shock Jock’ – 1 hora y 8 minutos

Capítulo Seis: ‘Escape from Camazotz’ – 1 hora y 15 minutos

Capítulo Siete: ‘The Bridge’ – 1 hora y 6 minutos

Esto significa que en total, la duración será de 3 horas y 29 minutos. Estas funcionarán como antesala perfecta para el gran cierre de final de año.

Cabe recordar que, para ver estos capítulos debe tener una suscripción a Netflix, donde encontrará cada uno de los episodios de esta serie hasta la fecha.

Del mismo modo, recordemos que hasta el lanzamiento de este segundo volúmen, ‘Stranger Things’ acumulará 41 episodios con la totalidad de sus capítulos.

Sin lugar a dudas, este será uno de los mejores cierres de año para los amantes de ‘Stranger Things’, una serie que promete grandes emociones para sus fanáticos.