Festival Cordillera 2026: horarios y programación de artistas para HOY 12 de septiembre

El Festival Codillera 2026 es uno de los eventos más esperados de este año en la escena musical de Colombia. Esta gran cita presentará a grandes protagonistas sobre el escenario del Parque Simón Bolívar de la capital.

Grandes artistas pasarán por la ciudad para convertirse en el centro de atención de miles de fanáticos de la música en Bogotá. Una cantidad enorme de fanáticos llegarán con el deseo de escuchar a sus artistas favoritos.

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El gran inicio de este evento será este 12 de septiembre. En caso de que vaya a asistir a este festival, y no quiera perderse ni un detalle, aquí les tenemos la programación completa.

Festival Cordillera 2026: horarios y programación de artistas para HOY

Sin lugar a dudas, el Festival Cordillera 2026 será uno de los más esperados a nivel internacional. Este evento volverá con una edición imperdible desde Bogotá, en la que brillarán artistas de todo el continente.

Tal y como ya se ha convertido en costumbre, este evento será uno de los principales atractivos de la escena musical en Colombia durante este 2026.

De hecho, la emoción por este evento ha sido total desde el gran lanzamiento del cartel, por lo que la expectativa del público está por todo lo alto.

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Estrellas imperdibles buscarán poner a vibrar a la capital desde el Parque Simón Bolívar. La gran cita iniciará este 12 de septiembre, con presentaciones totalmente históricas para todos sus fanáticos.

La lista de artistas que se presentarán este 12 de septiembre es la siguiente:

Escenario Cordillera

14:15 – 15:00 → Kei Linch

15:45 – 16:45 → Dread Mar I

17:45 – 18:45 → Fobia

20:00 – 21:15 → Andrés Calamaro

22:30 – 23:45 → Beéle

Escenario Grupo Aval Aconcagua

15:00 – 15:45 → Nelda Piña

16:45 – 17:45 → Ed Maverick

18:45 – 20:00 → Cultura Profética

21:15 – 22:30 → Grupo Niche

23:45 – 01:00 → Sean Paul

Escenario Cotopaxi

14:15 – 15:00 → Latin Brothers

15:45 – 16:45 → Emmanuel H

17:45 – 18:45 → Ke Personajes

20:00 – 21:00 → Meme del Real

22:45 – 23:45 → Miguel Mateos

Escenario Cocuy

15:00 – 15:45 → Paula Pera

16:45 – 17:45 → Kapanga

18:45 – 19:45 → Poligamia

21:30 – 22:30 → Virus

00:00 – 01:00 → Lido Pimienta

Sin lugar a dudas, este evento brillará por todo lo alto, por lo que la expectativa ante una edición más del Festival Cordillera que pondrá a vibrar a grandes amantes de la música es total.