Festival Cordillera 2026: horarios y programación de artistas para HOY 12 de septiembre
El Festival Cordillera abre sus puertas este mismo 12 de septiembre, con varias presentaciones históricas para la música.
El Festival Cordillera abre sus puertas este mismo 12 de septiembre, con varias presentaciones históricas para la música.
El Festival Codillera 2026 es uno de los eventos más esperados de este año en la escena musical de Colombia. Esta gran cita presentará a grandes protagonistas sobre el escenario del Parque Simón Bolívar de la capital.
Grandes artistas pasarán por la ciudad para convertirse en el centro de atención de miles de fanáticos de la música en Bogotá. Una cantidad enorme de fanáticos llegarán con el deseo de escuchar a sus artistas favoritos.
Más noticias: CARTEL OFICIAL por días del Festival Cordillera 2026: vea aquí la programación completa
El gran inicio de este evento será este 12 de septiembre. En caso de que vaya a asistir a este festival, y no quiera perderse ni un detalle, aquí les tenemos la programación completa.
Sin lugar a dudas, el Festival Cordillera 2026 será uno de los más esperados a nivel internacional. Este evento volverá con una edición imperdible desde Bogotá, en la que brillarán artistas de todo el continente.
Tal y como ya se ha convertido en costumbre, este evento será uno de los principales atractivos de la escena musical en Colombia durante este 2026.
De hecho, la emoción por este evento ha sido total desde el gran lanzamiento del cartel, por lo que la expectativa del público está por todo lo alto.
Más noticias: Los De Adentro cancelan su presentación en el Festival Cordillera 2026 a días del evento: esto se sabe
Estrellas imperdibles buscarán poner a vibrar a la capital desde el Parque Simón Bolívar. La gran cita iniciará este 12 de septiembre, con presentaciones totalmente históricas para todos sus fanáticos.
La lista de artistas que se presentarán este 12 de septiembre es la siguiente:
Sin lugar a dudas, este evento brillará por todo lo alto, por lo que la expectativa ante una edición más del Festival Cordillera que pondrá a vibrar a grandes amantes de la música es total.