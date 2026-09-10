Los De Adentro cancelan su presentación en el Festival Cordillera 2026 a días del evento: esto se sabe

El Festival Cordillera ha generado grandes sorpresas este 10 de septiembre. A pocos días de la realización de este evento, una de las bandas presentes en el cartel han optado por cancelar su presencia en la cita que tendrá lugar en el Parque Simón Bolívar.

Esta agrupación fue Los De Adentro, una banda que llegaría a las tarimas del festival, y que reveló este 10 de septiembre que no será parte del evento.

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A través de sus redes sociales, la agrupación anunció su salida de este cartel, y aquí les contamos lo que se sabe hasta el momento.

Banda cancela su presentación en el Festival Cordillera 2026

Los De Adentro se han convertido en una de las bandas más destacadas de los últimos años en el rock nacional. Esta agrupación procedente de Barranquilla ha conseguido acumular una cantidad importante de fanáticos.

Muchos de ellos esperaban verlos próximamente en el Festival Cordillera 2026. Sin embargo, la propia agrupación confesó este 10 de septiembre que se ven en la obligación de cancelar su presentación.

El anuncio llegó a través de un comunicado en sus redes sociales que decía: “Con mucha tristeza queremos contarles que Los de Adentro no podremos presentarnos en esta edición del Festival Cordillera. Teníamos toda la ilusión de estar allí” escribió la banda.

Según revelaron a sus fanáticos, no pudieron concretar las circunstancias logísticas y administrativas para llevar a cabo esta presentación, por lo que han optado por no ser parte del evento.

Aun así extendieron el agradecimiento a sus fanáticos, al evento y a la organización por tenerlos en cuenta, aunque aseguraron que se volverán a encontrar próximamente en los escenarios.

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Claramente esto ha decepcionado a varios fanáticos que esperaban ver al grupo, aunque este anuncio ha sido comprendido por los seguidores de este grupo colombiano.

¿Cuál será el reemplazo?

Cabe recordar que Los De Adentro se iban a presentar en el escenario Cotopaxi a las 4 de la tarde del próximo domingo 13 de septiembre.

Ante esto, la programación ha quedado con un espacio, aunque, por el momento esta banda no tiene reemplazo. Desde el Festival Cordillera no se han revelado nuevos artistas, aunque los fanáticos están atentos a próximos anuncios referentes a esta cancelación por parte de una de las bandas del cartel.