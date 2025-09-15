¿2024 o 2025? Esta es la edición del Festival Cordillera que más tuvo audiencia

Este 13 y 14 de septiembre de 2025 se llevó a cabo la cuarta edición del Festival Cordillera en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Poco a poco, este evento se vuelve insignia de la capital de Colombia al destacar los sonidos iberoamericanos, por eso le contamos cuál ha sido la edición que ha tenido más éxito.

El Festival Cordillera inició en el 2022, con el objetivo de destacar todos los sonidos iberoamericanos que tanto les gustan a los colombianos. El primer año tuvo un cartel que encantó a todos los fanáticos con artistas como Caifanes, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Molotov, Maná, Zoé, Café Tacvba, Draco Rosa y Julieta Venegas y Aterciopelados, entre otros.

Desde ese primer anuncio se esperaba que este festival se convirtiera en un de las apuestas de Bogotá por tener distinción por su oferta de entretenimiento. Desde el 2022, se viene haciendo en septiembre y rompe con el calendario de festivales de la región.

La primera edición del festival tuvo aproximadamente la asistencia de 60.000 personas y en el 2023 fueron 65.000. A medida que avanzan los años el evento tiene más recibimiento y la cantidad de asistentes han aumentado.

¿Qué año tuvo más asistencia en el Festival Cordillera?

En el 2024, el cartel del festival estuvo compuesto por Juan Luis Guerra, Hombres G, Vilma Palma e Vampiros, Miranda!, Fonseca, Molotov, Rels B, Babasónicos y Los Fabulosos Cadillacs, que salvaron patria luego de que Fito Páez sufriera un accidente y no pudiera asistir.

Justamente, la asistencia del 2024 fue de 75.000 personas, 10 mil más que en 2023 y hasta ese momento, era la edición que más público había congregado con más de 40 artistas repartidos por los escenarios del Parque Simón Bolívar.

Sin embargo, en este 2025 se logró subir esta cifra y se convierte oficialmente en la edición del Festival Cordillera a la que más asistieron personas. Fueron más de 82.000 de asistentes y los comentarios de los usuarios son bastante positivos.

El cartel estuvo compuesto por Miguel Bosé, Carlos Vives, Rubén Blades, Paulo Londra, UB40, Fito Páez, Zoé, Illyakuryaki & the Valderramas, los Autenticos Decadentes y Los Caligaris, entre otros.