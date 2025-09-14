Este domingo 14 de septiembre del 2025 se está desarollando en el Parque Simón Bolívar el segun día del Festival Cordillera, por lo que varios de los escenarios están listos para recibir a los importantes artistas nacionales e internacionales que se van a tomar la capital. Las puertas del evento se abrieron a la 1:45 p.m., por lo que ya cientos de personas están a la expectativa de lo que será el final de este show por todo lo alto.

Uno de los cantantes que va tomarse el escenario principal del Festival Cordillera 2025 es el famoso cantante Fito Páez, quien era uno de los artistas más esperados para el 2024, pero que por motivos de salud tuvo que cancelar su show. Eso hace que venga recargado en esta nueva edición, pues va a interpretar varios de los éxitos más conocidos, por lo que su show es uno de los que más aclaman sus fans y asistentes al evento.

Leer más: Habrá parqueaderos para Festival Cordillera y así puede reservar: Muy cerca al Parque Simón Bolívar

Por otro lado, también llegan desde Argentina y tienen una gran acogida dentro del público colombiano, por lo que a las 9:15 p.m., en el escenario Aconcagua, seguido de los Auténticos Decadentes a las 11:45 p.m. en el mismo escenario.

En VIVO día 1 del Festival Cordillera 2025 desde el Parque Simón Bolívar

Show Delirio se prepara para subir al escenario ‘Coke Estudio’ a las 4:30 p.m.

¡Atentos! Aquí los horarios definitivos para vivir la cuarta edición de este mítico encuentro en el Parque Simón Bolívar, estamos listos para atender el llamado en este lado de la cordillera🔥🔥.



🎟Aún hay entradas disponibles en https://t.co/S9Ly7u8Wog pic.twitter.com/AclW6LmEAC — Festival Cordillera (@CordilleraFest) September 12, 2025

La apertura de puertas de dio a la 1:45 p.m., por lo que ya cientos de personas están disfrutando de todas las activaciones y experiencias dentro del Festival Cordillera 2025.