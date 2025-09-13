Siga en VIVO el primer día del Festival Cordillera desde el Parque Simón Bolívar en Bogotá

Este sábado 13 de septiembre se da inicio a la primera fecha del Festival Cordillera 2025 en el Parque Simón Bolívar en Bogotá, por lo que cientos de personas están a la expectativa de todo lo que será este show. Además, en esta oportunidad, todo el espectaculo será una experiencia única, teniendo en cuenta que no va a tener transmisión en plataformas de streaming, ni en redes sociales.

Para este primer día, los asistentes esperan la presentación de Carlos Vives, La Mosa, El Kalvo, Crudo Means Raw, La Beriso, entre otros artistas nacionales e internacionales que tienen gran reconocimiento en la industria del entretenimineto.

Como ya es constumbre, el Festival Cordillera se realiza en el Parque Simón Bolivar, en Bogotá, por lo que se espera que hasta este lugar lleguen varios de los fans de estos cantantes, para poder disfrutar de un show totalmente diferente. La primera presentación se va a dio a las 2:00 p.m., pero desde la 1:00 p.m. abieron las puertas del lugar para que los usuarios puedan disfrutar de todas las activaciones de marca que hay en el lugar.

Siga en VIVO el primer día del Festival Cordillera

La Farmakos puso a todos a cantar sus canciones y contó con la compañia de Delfina, Spektra y La Muchacha Isabel.

Medved se toma el Festival Cordillera por todo lo alto y los fans se emocionan con sus canciones.

El Kalvo llega al escenario ‘El cocuy’, uno de los grandes exponentes de Rap, mientras que al ‘Escenario Cordillera’ Gipsy Kings por Andre Reyes.

Recuerda que en Festival cuentas con Oasis, un espacio de cuidado y descanso en donde te vas a poder sentir mejor después de una tarde de conciertos.

¡Un festival seguro para todxs! Recuerda que el Oasis es un espacio seguro con zonas de recuperación y descanso, mínimo vital de agua y testeo de sustancias. Si en algún momento te sientes violentado o necesitas apoyo, puedes acudir aquí. ¡Nos espera el carnaval! ❤️‍🩹🫰🏼✨ pic.twitter.com/mi71RrrEVz — Festival Cordillera (@CordilleraFest) September 13, 2025

Esta es la programación oficial del primer día de Festival, en total hay cinco escenarios, por lo que debes ubicar en el que se va a presentar tu artista favorito, para poder llegar a tiempo al show y no pederse ni un solo minuto de lo que pasa en tarima.