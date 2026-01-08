Así quedaron los abonos de Millonarios para el 2026-I: precios y fechas de venta

Millonarios ya dio a conocer los valores y las condiciones de venta de sus abonos para la primera temporada de la Liga BetPlay 2026. El anuncio llega solo un día después de que el club confirmara oficialmente el regreso de Radamel Falcao García, una noticia que despertó gran expectativa entre los hinchas azules.

El delantero samario afrontará su tercera etapa con el equipo capitalino y volverá a vestir la camiseta de Millonarios luego de seis meses sin actividad profesional. Falcao usará nuevamente el número 9 y será una de las principales cartas ofensivas del conjunto embajador para el primer semestre del año.

En sus ciclos anteriores, entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, el ‘Tigre’ disputó 29 partidos y marcó 11 goles, dejando una imagen positiva pese a no haber conseguido el título de liga. Ahora, con su regreso confirmado, el club espera una alta demanda de abonos para la temporada 2026-I.

Abonos de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-I

El abono de Millonarios para esta temporada incluye los 10 partidos que el equipo dispute como local durante la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay 2026-I. No están incluidos encuentros de cuadrangulares, finales ni partidos de otras competiciones.

Los hinchas que fueron abonados en la fase regular de la Liga BetPlay 2025-II son considerados “abonados antiguos”. Ellos tienen derecho a renovar su abono conservando la misma localidad y silla, siempre que realicen el proceso entre el jueves 8 de enero de 2026 y el martes 20 de enero de 2026 al mediodía.

Durante ese periodo, los abonados antiguos recibirán en el correo electrónico registrado un enlace para reservar sus sillas y completar el pago. Una vez realizado el proceso, las entradas quedarán reflejadas en la aplicación Quentro.

A partir del martes 20 de enero de 2026, después del mediodía, los abonos no renovados pasarán a estar disponibles para el público general como abonos nuevos. La venta estará habilitada hasta el día del primer partido en el que Millonarios actúe como local en la Liga 2026-I.

El club recordó que el único canal autorizado para la renovación y compra de abonos es su tiquetera oficial, a través del sitio web www.entradasmillonarios.com.

🔹 Precio más barato

Localidad: Lateral Sur

Abonado antiguo (35% dcto): $375.375

Abonado nuevo (10% de descuento): $519.750

🔹 Precios más altos