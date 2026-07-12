Dan Burn, el héroe inesperado de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El defensor inglés pasó de ser un jugador con poca experiencia internacional a una pieza clave en el camino de su selección. Pocas personas imaginaban que Dan Burn sería uno de los nombres más destacados de Inglaterra durante el Mundial 2026. El defensor, que debutó con la selección absoluta este año, ha respondido cuando el equipo más lo ha necesitado y se ha ganado un lugar entre las figuras inesperadas del torneo.

Burn llegó al Mundial con apenas unos meses como internacional con Inglaterra. Sin embargo, su experiencia y solidez defensiva le permitieron ganarse la confianza del cuerpo técnico durante la competencia.

Uno de sus momentos más destacados llegó en los octavos de final frente a México. El defensor ingresó al campo cuando Inglaterra jugaba con un hombre menos y contribuyó a mantener el resultado que clasificó a su selección a la siguiente ronda.

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Una historia de perseverancia

A diferencia de otros futbolistas ingleses que fueron considerados promesas desde jóvenes, la carrera de Dan Burn se construyó paso a paso. Antes de consolidarse en la Premier League, pasó por clubes de categorías inferiores del fútbol inglés y tuvo que esperar hasta los 34 años para disputar su primera Copa del Mundo.

Ese recorrido ha convertido al defensor en una de las historias de superación más destacadas del torneo.

Inglaterra sigue soñando

Burn volvió a ser parte del equipo que eliminó a Noruega en los cuartos de final y permitió a Inglaterra avanzar a las semifinales del Mundial 2026. Aunque los goles frente al conjunto escandinavo fueron obra de Jude Bellingham, el defensor volvió a aportar seguridad en la última línea y confirmó por qué se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la selección inglesa.

Con Inglaterra aún en carrera por el título, Dan Burn buscará seguir escribiendo una de las historias más inesperadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Inglaterra se encuentra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El equipo inglés se enfrentará a la Selección Argentina en el Estadio Atlanta. El conjunto de los Tres Leones, dirigido por Thomas Tuchel, llega con una generación liderada por Jude Bellingham y Harry Kane, pero atraviesa tensiones internas debido a críticas del técnico hacia sus jugadores.

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