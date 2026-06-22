Los mejores memes del penal fallado de Lionel Messi contra Austria: ¿Fue a propósito?

La jornada de este 22 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya dio inicio con la Argentina de Lionel Messi. El combinado ‘albiceleste’ se mide a Austria, para buscar su clasificación a la próxima fase de esta competencia.

El partido empezó con grandes emociones, pero también con un momento que dejó a todos boquiabiertos. Antes de los primeros 10 minutos del encuentro, el árbitro señaló un penal a favor de Argentina.

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Lionel Messi se dispuso a cobrarlo, para anotar el gol que lo convertiría en el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, el astro lo pateó afuera del arco, y las redes sociales no los perdonaron.

Los memes empezaron a llover en contra del astro, y aquí les mostramos los mejores, ante este hecho inesperado.

Los mejores memes del penal errado de Lionel Messi ante Austria

Lionel Messi ha vivido un inicio histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El astro argentino anotó 3 tantos en su debut frente a Argelia, y es por ahora, el máximo anotador del torneo.

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Messi tuvo la oportunidad de aumentar su ventaja este 22 de junio, con un penal frente a Austria, pero para sorpresa de todos falló.

El delantero no le atinó al arco, y los memes no lo perdonaron, aunque algunos dicen que esto fue a propósito para no romper el récord desde el punto penal, o incluso por cábala, ya que en 2022 también falló uno, torneo en el que se coronó campeón.

Que grande Messi, lo falla para que la gente no diga que solo mete de penalti



Mi goat 🐐 pic.twitter.com/PgPyn7sYQ1 — Jeff (@JeffFcb14) June 22, 2026

Messi what have you done pic.twitter.com/rdGE7Ht1zn — Dan (@danjh97) June 22, 2026

Les dejo el penal de Messi contra Austria para los que no pudieron verlopic.twitter.com/p1la8EHDU3 — Fran (@frabigol) June 22, 2026

PERO QUE ACABA DE HACER MESSI!!!! — MatchDay 🇨🇴🤩Sebas (@MatchDay09) June 22, 2026

🚨🌎 𝗔𝗛𝗢𝗥𝗔 La reacción de Speed luego de que Lionel Messi fallara en convertir desde el punto penal vs Austria: pic.twitter.com/d7aKyGDbIX — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 22, 2026

La ultima vez que Messi fallo un penal en fase de grupos de un mundial fue en Qatar 2022 contra Polonia



Ya sabemos como termino la historia pic.twitter.com/KFGDOcC5kA — El Chele (-_•) 🇨🇻 (@Andrekap19) June 22, 2026

MESSI NO QUERÍA SUPERAR EL RECORD DE GOLES DEL MUNDIAL DE PENALTI



CALMA pic.twitter.com/tVyDWiq3dH — Manu. (@GxlDePaulinho) June 22, 2026

Le atajaron un penal a Messi en fase de grupos como en 2022 contra Polonia. pic.twitter.com/jzCsvGDMtO — Juampi (@jota_patt) June 22, 2026

La última vez que Messi no metió un penal fue contra Polonia en el mundial 2022



ELIJO CREER pic.twitter.com/PoD1H9nWOY — Tino (@TinoCLeclerc) June 22, 2026

Lo cierto es que el argentino se lamentó por este error, y no aprovechó una oportunidad clave para aumentar su brecha como máximo goleador de este torneo icónico.