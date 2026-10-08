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Nueva boletería y localidades para Estéreo Picnic 2027 tras anuncio del cartel: precios y fechas de venta

Festival Estéreo Picnic // Crédito: Colprensa.

Nueva boletería y localidades para Estéreo Picnic 2027 tras anuncio del cartel: precios y fechas de venta

El Festival Estéreo Picnic 2027 anunció su gran cartel, y presentó nuevos precios para los emocionados por esta edición.

Andrés Contreras
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El Festival Estéreo Picnic generó gran emoción en Colombia durante este 8 de octubre. El histórico evento prepara una nueva edición para sus fanáticos en la capital, y así lo reveló este jueves con la gran presentación de la lista de artistas.

El cartel del FEP 2027 llegó por todo lo alto, con nombres históricos tanto para el rock, como para el resto de los géneros en la industria musical.

Junto a la gran salida del cartel para este evento, también se presentó una nueva etapa de boletería, luego de que ‘creyentes’ fuera agotado al completo por la fanaticada.

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Si usted es uno de los grandes amantes del Festival Estéreo Picnic, y no quiere perderse ni un detalle de la edición de 2027, aquí le contamos todo sobre esta nueva etapa de boletas.

El cartel del Festival Estéreo Picnic 2027

Sin lugar a dudas, la presentación del Festival Estéreo Picnic 2027 se llevó a cabo por todo lo alto este 8 de octubre. Luego de revelar las fechas oficiales para este evento, los rumores alrededor del cartel generaron notable revuelo.

Varios nombres posibles destacaron en redes sociales, aunque la incertidumbre llegó a su fin este jueves. La organización del festival lanzó el histórico cartel, con varios nombres imperdibles.

Más noticias: Esta es la banda de rock que más veces se ha presentado en el Festival Estéreo Picnic

La lista completa de artistas se presentó de la siguiente manera:

  • Travis Scott
  • Charli XCX
  • David Guetta
  • Arcángel
  • Avenged Sevenfold
  • The Neighbourhood
  • Rawayana
  • The Prodigy
  • Milo J
  • Sombr
  • Fontaines D.C.
  • Amelie Lens
  • Marlon Hoffstadt
  • Khruangbin
  • The War on Drugs
  • Malcolm Todd
  • RAYE
  • Cage The Elephant
  • Lola Young
  • Kasabian
  • Four Tet
  • TOMORA
  • Slayyyter
  • Angine de Poitrine
  • XXXX
  • Nina Kraviz
  • Leon Bridges
  • BICEP
  • The Avalanches
  • ADÉLA
  • El Mató a un Policía Motorizado
  • Sammy Virji
  • Mitú
  • Tiga
  • Topboy
  • Boys Noize
  • Lola Indigo
  • Boy Harsher
  • La Ramona
  • Depresión Sonora
  • Snow Strippers
  • Nicola Cruz (Live)
  • Chuwi
  • Verraco & Lechuga Zafiro (Presentan: Hyperverse)
  • Midnight Generation
  • Amaia
  • Die Spitz
  • Violet Grohl
  • Ninajirachi
  • Winona Riders
  • Young Cister
  • Mind Enterprises
  • Austin TV
  • Emyl Rusev
  • ANNĒ
  • Vic Deal
  • Astro
  • Estamos Perdidos
  • Annasofia
  • Lila Sky
  • Nohaaddana
  • Gotshell
  • Zuco OMG
  • Siete Catorce
  • Ela Conem
  • Amanda Mussi
  • Keke Minowa
  • NO2O [2AT x Nixss]
  • Pepo
  • Encarta 98
  • Lady Arias
  • Conjunto Media Luna
  • Entrañas
  • Jack Vargas
  • DeGlorian
  • b444dlove
  • Selva Volcán
  • María Manuela
  • Luz No Estrella

Estos nombres serán los encargados de estremecer a la industria musical colombiana durante los días 19, 20 y 21 de marzo.

Nueva boletería, precios y localidades

Con el lanzamiento de este cartel, también se dio salida de una nueva etapa de venta de boletería. Las localidades presentadas por el FEP 2027 son: General, General+, VIP y Futuro Picnic.

Los precios para estos espacios son:

  • General Combo 3 Días Etapa 1 – $1.299.000 pesos colombianos
  • General Combo 3 Días Etapa 2 – $1.499.000 pesos colombianos
  • General Combo 3 Días Etapa 3 – $1.649.000 pesos colombianos
  • General Combo 3 Días Etapa 4 – $1.699.000 pesos colombianos
  • General + Combo 3 Días Etapa 1 – $1.639.000 pesos colombianos
  • General + Combo 3 Días Etapa 2 – $1.889.000 pesos colombianos
  • VIP Combo 3 Días Etapa 1 – $3.489.000 pesos colombianos
  • VIP Combo 3 Días Etapa 2 – $3.849.000 pesos colombianos
  • Zona de Menores Combo 3 Días Etapa 1 – $1.089.000 pesos colombianos
  • Zona de Menores Combo 3 Días Etapa 2 – $1.209.000 pesos colombianos

La preventa para bancos Aval y Dale! inicia este mismo 8 de octubre a las 10:00 a.m., mientras que la etapa general puede ser adquirida desde el 10 de octubre a la misma hora, en la plataforma oficial de Ticketmaster.

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