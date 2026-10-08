Nueva boletería y localidades para Estéreo Picnic 2027 tras anuncio del cartel: precios y fechas de venta
El Festival Estéreo Picnic 2027 anunció su gran cartel, y presentó nuevos precios para los emocionados por esta edición.
El Festival Estéreo Picnic 2027 anunció su gran cartel, y presentó nuevos precios para los emocionados por esta edición.
El Festival Estéreo Picnic generó gran emoción en Colombia durante este 8 de octubre. El histórico evento prepara una nueva edición para sus fanáticos en la capital, y así lo reveló este jueves con la gran presentación de la lista de artistas.
El cartel del FEP 2027 llegó por todo lo alto, con nombres históricos tanto para el rock, como para el resto de los géneros en la industria musical.
Junto a la gran salida del cartel para este evento, también se presentó una nueva etapa de boletería, luego de que ‘creyentes’ fuera agotado al completo por la fanaticada.
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Si usted es uno de los grandes amantes del Festival Estéreo Picnic, y no quiere perderse ni un detalle de la edición de 2027, aquí le contamos todo sobre esta nueva etapa de boletas.
Sin lugar a dudas, la presentación del Festival Estéreo Picnic 2027 se llevó a cabo por todo lo alto este 8 de octubre. Luego de revelar las fechas oficiales para este evento, los rumores alrededor del cartel generaron notable revuelo.
Varios nombres posibles destacaron en redes sociales, aunque la incertidumbre llegó a su fin este jueves. La organización del festival lanzó el histórico cartel, con varios nombres imperdibles.
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La lista completa de artistas se presentó de la siguiente manera:
Estos nombres serán los encargados de estremecer a la industria musical colombiana durante los días 19, 20 y 21 de marzo.
Con el lanzamiento de este cartel, también se dio salida de una nueva etapa de venta de boletería. Las localidades presentadas por el FEP 2027 son: General, General+, VIP y Futuro Picnic.
Los precios para estos espacios son:
La preventa para bancos Aval y Dale! inicia este mismo 8 de octubre a las 10:00 a.m., mientras que la etapa general puede ser adquirida desde el 10 de octubre a la misma hora, en la plataforma oficial de Ticketmaster.