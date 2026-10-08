Nueva boletería y localidades para Estéreo Picnic 2027 tras anuncio del cartel: precios y fechas de venta

El Festival Estéreo Picnic generó gran emoción en Colombia durante este 8 de octubre. El histórico evento prepara una nueva edición para sus fanáticos en la capital, y así lo reveló este jueves con la gran presentación de la lista de artistas.

El cartel del FEP 2027 llegó por todo lo alto, con nombres históricos tanto para el rock, como para el resto de los géneros en la industria musical.

Junto a la gran salida del cartel para este evento, también se presentó una nueva etapa de boletería, luego de que ‘creyentes’ fuera agotado al completo por la fanaticada.

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Si usted es uno de los grandes amantes del Festival Estéreo Picnic, y no quiere perderse ni un detalle de la edición de 2027, aquí le contamos todo sobre esta nueva etapa de boletas.

El cartel del Festival Estéreo Picnic 2027

Sin lugar a dudas, la presentación del Festival Estéreo Picnic 2027 se llevó a cabo por todo lo alto este 8 de octubre. Luego de revelar las fechas oficiales para este evento, los rumores alrededor del cartel generaron notable revuelo.

Varios nombres posibles destacaron en redes sociales, aunque la incertidumbre llegó a su fin este jueves. La organización del festival lanzó el histórico cartel, con varios nombres imperdibles.

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La lista completa de artistas se presentó de la siguiente manera:

Travis Scott

Charli XCX

David Guetta

Arcángel

Avenged Sevenfold

The Neighbourhood

Rawayana

The Prodigy

Milo J

Sombr

Fontaines D.C.

Amelie Lens

Marlon Hoffstadt

Khruangbin

The War on Drugs

Malcolm Todd

RAYE

Cage The Elephant

Lola Young

Kasabian

Four Tet

TOMORA

Slayyyter

Angine de Poitrine

XXXX

Nina Kraviz

Leon Bridges

BICEP

The Avalanches

ADÉLA

El Mató a un Policía Motorizado

Sammy Virji

Mitú

Tiga

Topboy

Boys Noize

Lola Indigo

Boy Harsher

La Ramona

Depresión Sonora

Snow Strippers

Nicola Cruz (Live)

Chuwi

Verraco & Lechuga Zafiro (Presentan: Hyperverse)

Midnight Generation

Amaia

Die Spitz

Violet Grohl

Ninajirachi

Winona Riders

Young Cister

Mind Enterprises

Austin TV

Emyl Rusev

ANNĒ

Vic Deal

Astro

Estamos Perdidos

Annasofia

Lila Sky

Nohaaddana

Gotshell

Zuco OMG

Siete Catorce

Ela Conem

Amanda Mussi

Keke Minowa

NO2O [2AT x Nixss]

Pepo

Encarta 98

Lady Arias

Conjunto Media Luna

Entrañas

Jack Vargas

DeGlorian

b444dlove

Selva Volcán

María Manuela

Luz No Estrella

Estos nombres serán los encargados de estremecer a la industria musical colombiana durante los días 19, 20 y 21 de marzo.

Nueva boletería, precios y localidades

Con el lanzamiento de este cartel, también se dio salida de una nueva etapa de venta de boletería. Las localidades presentadas por el FEP 2027 son: General, General+, VIP y Futuro Picnic.

Los precios para estos espacios son:

General Combo 3 Días Etapa 1 – $1.299.000 pesos colombianos

General Combo 3 Días Etapa 2 – $1.499.000 pesos colombianos

General Combo 3 Días Etapa 3 – $1.649.000 pesos colombianos

General Combo 3 Días Etapa 4 – $1.699.000 pesos colombianos

General + Combo 3 Días Etapa 1 – $1.639.000 pesos colombianos

General + Combo 3 Días Etapa 2 – $1.889.000 pesos colombianos

VIP Combo 3 Días Etapa 1 – $3.489.000 pesos colombianos

VIP Combo 3 Días Etapa 2 – $3.849.000 pesos colombianos

Zona de Menores Combo 3 Días Etapa 1 – $1.089.000 pesos colombianos

Zona de Menores Combo 3 Días Etapa 2 – $1.209.000 pesos colombianos

La preventa para bancos Aval y Dale! inicia este mismo 8 de octubre a las 10:00 a.m., mientras que la etapa general puede ser adquirida desde el 10 de octubre a la misma hora, en la plataforma oficial de Ticketmaster.