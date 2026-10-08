Anuncian el cartel OFICIAL del Festival Estéreo Picnic 2027: esta es la lista completa de artistas
El Festival Estéreo Picnic 2027 ya tiene su lista completa de artistas, con una destacada cuota de bandas rock.
El Festival Estéreo Picnic 2027 ya tiene su lista completa de artistas, con una destacada cuota de bandas rock.
El Festival Estéreo Picnic se convirtió en uno de los eventos protagonistas en la industria musical colombiana este 8 de octubre. La gran cita en el Parque Simón Bolívar volverá por todo lo alto durante el próximo mes de marzo de 2027.
Luego de muchos rumores y una gran cantidad de espera, el Festival Estéreo Picnic anunció su cartel, con una cantidad enorme de artistas de talla internacional.
Más noticias: ¿Dónde ver Rock al Parque 2026 en VIVO? Así puede seguir la transmisión GRATIS desde casa
La organización del evento presentó la lista de protagonistas que tendrá en su edición de 2027 desde el Parque Simón Bolívar. En caso de que se lo haya perdido, aquí se lo contamos al detalle.
La emoción por el Festival Estéreo Picnic 2027 es total. Miles de fanáticos se han convertido en ‘creyentes’ de este evento, para no perderse ni un detalle de lo que será este evento, y sus grandes artistas.
Después de días de gran cantidad de rumores, la revelación del cartel fue este mismo 8 de octubre, con una importante cantidad de cuota rock.
Sigue leyendo: Aerosmith anuncia su regreso a los escenarios con históricos invitados: días y lugar del concierto
Más noticias: Esta es la banda de rock que más veces se ha presentado en el Festival Estéreo Picnic
Grandes bandas volverán a estar presentes en el Parque Simón Bolívar para los días 19, 20 y 21 de marzo, en uno de los eventos musicales más grandes para Colombia en 2027.
La lista completa de artistas que se presentan en el Festival Estéreo Picnic
Le puede interesar: Nueva boletería y localidades para Estéreo Picnic 2027 tras anuncio del cartel: precios y fechas de venta
La boletería para este evento que promete ‘un mundo distinto’ puede ser adquirida a través de la plataforma oficial de Ticketmaster. Allí podrá encontrar todos los detalles referentes a estos shows, y una nueva etapa de boletería lanzada luego del gran anuncio del cartel ante los fanáticos.
MÁS SOBRE: