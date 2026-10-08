Anuncian el cartel OFICIAL del Festival Estéreo Picnic 2027: esta es la lista completa de artistas

El Festival Estéreo Picnic se convirtió en uno de los eventos protagonistas en la industria musical colombiana este 8 de octubre. La gran cita en el Parque Simón Bolívar volverá por todo lo alto durante el próximo mes de marzo de 2027.

Luego de muchos rumores y una gran cantidad de espera, el Festival Estéreo Picnic anunció su cartel, con una cantidad enorme de artistas de talla internacional.

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La organización del evento presentó la lista de protagonistas que tendrá en su edición de 2027 desde el Parque Simón Bolívar. En caso de que se lo haya perdido, aquí se lo contamos al detalle.

El anuncio del cartel del Festival Estéreo Picnic 2027

La emoción por el Festival Estéreo Picnic 2027 es total. Miles de fanáticos se han convertido en ‘creyentes’ de este evento, para no perderse ni un detalle de lo que será este evento, y sus grandes artistas.

Después de días de gran cantidad de rumores, la revelación del cartel fue este mismo 8 de octubre, con una importante cantidad de cuota rock.

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Concierto de rock | Getty Images

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Grandes bandas volverán a estar presentes en el Parque Simón Bolívar para los días 19, 20 y 21 de marzo, en uno de los eventos musicales más grandes para Colombia en 2027.

Todos los nombres del FEP

La lista completa de artistas que se presentan en el Festival Estéreo Picnic

Travis Scott

Charli XCX

David Guetta

Arcángel

Avenged Sevenfold

The Neighbourhood

Rawayana

The Prodigy

Milo J

Sombr

Fontaines D.C.

Amelie Lens

Marlon Hoffstadt

Khruangbin

The War on Drugs

Malcolm Todd

RAYE

Cage The Elephant

Lola Young

Kasabian

Four Tet

TOMORA

Slayyyter

Angine de Poitrine

XXXX

Nina Kraviz

Leon Bridges

BICEP

The Avalanches

ADÉLA

El Mató a un Policía Motorizado

Sammy Virji

Mitú

Tiga

Topboy

Boys Noize

Lola Indigo

Boy Harsher

La Ramona

Depresión Sonora

Snow Strippers

Nicola Cruz (Live)

Chuwi

Verraco & Lechuga Zafiro (Presentan: Hyperverse)

Midnight Generation

Amaia

Die Spitz

Violet Grohl

Ninajirachi

Winona Riders

Young Cister

Mind Enterprises

Austin TV

Emyl Rusev

ANNĒ

Vic Deal

Astro

Estamos Perdidos

Annasofia

Lila Sky

Nohaaddana

Gotshell

Zuco OMG

Siete Catorce

Ela Conem

Amanda Mussi

Keke Minowa

NO2O [2AT x Nixss]

Pepo

Encarta 98

Lady Arias

Conjunto Media Luna

Entrañas

Jack Vargas

DeGlorian

b444dlove

Selva Volcán

María Manuela

Luz No Estrella

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La boletería para este evento que promete ‘un mundo distinto’ puede ser adquirida a través de la plataforma oficial de Ticketmaster. Allí podrá encontrar todos los detalles referentes a estos shows, y una nueva etapa de boletería lanzada luego del gran anuncio del cartel ante los fanáticos.