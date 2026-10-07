¿A qué hora tocan Apocalyptica y Stratovarius en Rock al Parque 2026? Este es el horario y escenario

Este fin de semana se vivirá el Rock Al Parque 2026 por todo lo alto. Este legendario festival vuelve un año más, con la ambición de poner a vibrar a la capital con sonidos imperdibles, y pogos que ningún fanático quiere perderse.

Grandes bandas dirán presente desde el Parque Simó Bolívar, como ya es costumbre, con varios artistas internacionales que brillarán por todo lo alto.

De hecho, dos de las bandas más atractivas de esta edición, sobre todo para los amantes del metal, son Apocalyptica y Stratovarius. Estas son agrupaciones referentes para el progresivo y el power.

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Si no quiere perderse los shows de estos dos grupos en Rock Al Parque 2026, aquí le contamos los horarios y escenarios en los que tocarán.

¿A qué hora tocan Apocalyptica y Stratovarius en Rock al Parque 2026?

Sin lugar a dudas, uno de los principales atractivos del Rock Al Parque en este 2026 son las bandas internacionales. Grandes invitados de todo el mundo volverán a reunirse en Bogotá para dar shows imperdibles.

Dos de las bandas de fama mundial que estarán presentes en Colombia son Apocalyptica y Stratovarius. Ambas agrupaciones brillarán en Rock Al Parque.

En el caso de Apocalyptica, este grupo será una de las encargadas de cerrar la primera jornada del festival. Dicha banda se presentará en el escenario principal del evento, desde las 9:45 p.m. hasta las 10:45 p.m.

Por otro lado, Stratovarius brillará también el día 10 de octubre en el escenario principal. El horario para disfrutar de sus éxitos en vivo será a las 7:15 p.m. con un show de duración de 1 hora.

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Estos dos shows serán parte clave de la primera fecha, y uno de los atractivos más brillantes para un festival que promete estremecer a miles de personas en Bogotá.

Sin lugar a dudas este evento se vivirá por todo lo alto, con shows históricos y más bandas de la talla de Triptykon, Serú Girán, Bandalos Chinos y artistas individuales como Nicolai Fella y Mon Laferte.

Finalmente les recordamos que este fin de semana habrá una gran oferta de metal en Bogotá, con shows imperdibles para los amantes de Rock Al Parque, y además, el concierto de Iron Maiden desde el escenario del Vive Claro durante el 11 de octubre.