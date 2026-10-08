Los artistas que estarán en Lollapalooza Chile y Argentina, pero no en el FEP 2027: ¿Cuál tiene más nombres?

Este 8 de octubre fue una fecha sumamente emocionante para los amantes de la música en Sudamérica, gracias al lanzamiento de los carteles del FEP 2027, y los Lollapalooza. Grandes artistas se convirtieron en tema de debate, gracias a su presencia en estos eventos.

Cada cartel cuenta con una cuota grande de artistas de talla internacional, que prometen poner a vibrar a miles de fanáticos en los escenarios de estos festivales.

Si usted es uno de los fanáticos de estos eventos, aquí le contamos cuales serán esos artistas que estarán presentes en Argentina y en Chile, pero no en Colombia.

Los artistas que estarán en Lollapalooza Chile y Argentina pero no en el FEP 2027

El Festival Estéreo Picnic 2027 estremeció a los fanáticos de la música este 8 de octubre. La reconocida fiesta de la música sudamericana presentó su lista de artistas para la edición del año venidero.

El cartel se presentó con grandes nombres de la talla de Fontaines D.C., Avenged Sevenfold o The Prodigy. Estos nombres resaltaron entre una profunda cantidad de artistas representativos para el pop y el techno.

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Argentina y Chile del mismo modo, presentaron sus carteles, también con una cuota importante de talento. Como ya es costumbre, cada festival tiene artistas exclusivos dentro de la región.

Para que tenga en claro cuales son esos famosos que pasarán por el Lollapalooza, pero no serán parte del FEP 2027, aquí les contamos cuales son.

Artistas que están en Argentina y Chile, pero no en Colombia

The Killers

Queens of the Stone Age

Dominic Fike

Dillom

Usted Señalemelo

Geeses

Gondwana / Quique Neira

Alex Anwandter

Javiera Mena

Ana Tijoux

Cuarteto de Nos

Pedro Capó

SFDK

Tini

Four Tet

Los Tetas

Congreso

Leo Rey

Alain Johannes Trío

Saramalacara

Estos son algunos de los nombres más resaltantes, junto a otros talentos nativos de ambos países que se mantendrán con su público local.

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Sin embargo, Colombia también tiene varias ventajas. El Estéreo Picnic cuenta con varios nombres que no estarán en países vecinos y algunos de ellos son:

Arcángel

Avenged Sevenfold

Milo J

Amelie Lens

Khruangbin

The War on Drugs

Kasabian

Nina Kraviz

BICEP

El Mató a un Policía Motorizado

Lola Índigo

Depresión Sonora

Nicola Cruz

Winona Riders

Young Cister

Austin TV

Dentro de esta comparativa, el festival con mayor cantidad de artistas es el Lollapalooza Chile, con un total de 84 artistas. La versión de Argentina posee 74, y el FEP 2027 cierra su cartel con 79 nombres.