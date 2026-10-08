Fortaleza vs Millonarios: hora y dónde ver EN VIVO al ‘embajador’ en Liga BetPlay 2026-II

Fortaleza vs Millonarios será uno de los partidos más importantes en el FPC durante esta semana. El ‘embajador’ confía en volver a la senda del triunfo. luego de su dura caída en la Copa Colombia frente a Barranquilla F.C.

Tras esta eliminación, el ‘albiazul’ volverá a enfocarse en el campeonato nacional, con el objetivo de asegurar su clasificación a los cuadrangulares de este torneo.

Para dar un paso importante en este objetivo, Millonarios deberá imponerse en su próximo partido, en el que se medirá al equipo de Fortaleza.

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Este será un choque lleno de emociones e igualdad. Por ello, si no se lo quiere perder, aquí le contamos todos los detalles sobre este encuentro.

Así va la tabla de la Liga BetPlay 2026-II

Para nadie es un secreto que la Liga BetPlay 2026-II ha estado llena de emociones en los últimos meses. Este torneo ha presentado momentos imperdibles, y partidos con gran talento sobre la cancha.

Equipos de notable peso jerárquico se han preparado, con la ambición de llevarse el máximo trofeo del Fútbol Profesional Colombiano.

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Luego de varios partidos disputados, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 27 puntos, 12 partidos disputados

2- Deportivo Cali – 24 puntos, 12 partidos disputados

3- Atlético Bucaramanga – 23 puntos, 11 partidos disputados

4- Atlético Nacional – 22 puntos, 10 partidos disputados

5- Independiente Santa Fe – 22 puntos, 12 partidos disputados

6- Millonarios – 21 puntos, 13 partidos disputados

7- Independiente Medellín – 20 puntos, 12 partidos disputados

8- Deportes Tolima – 19 puntos, 12 partidos disputados

9- Cúcuta Deportivo – 15 puntos, 12 partidos disputados

10- Llaneros – 14 puntos, 12 partidos disputados

11- Águilas Doradas – 14 puntos, 11 partidos disputados

12- Once Caldas – 13 puntos, 12 partidos disputados

13- Inter de Bogotá – 13 puntos, 13 partidos disputados

14- Boyacá Chicó – 12 puntos, 11 partidos disputados

15- Alianza – 11 puntos, 12 partidos disputados

16- Fortaleza – 10 puntos, 12 partidos disputados

17- Junior de Barranquilla – 9 puntos, 11 partidos disputados

18- Deportivo Pasto – 9 puntos, 12 partidos disputados

19- Deportivo Pereira – 8 puntos, 11 partidos disputados

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos, 11 partidos disputados

Tanto Millonarios como Fortaleza confían en conseguir triunfos clave en sus próximso partidos, para trepar a la parte alta de la tabla.

Hora y dónde ver EN VIVO Fortaleza vs Millonarios

Si no quiere perderse ni un detalle de este encuentro, le contamos que el puntapié inicial entre Fortaleza y Millonarios tendrá lugar este mismo 8 de octubre a las 8:10 p.m.

La transmisión oficial puede ser disfrutada a través de las señales de WinSports+.