¿Cuándo es el sorteo de la Champions League? Estos son los equipos clasificados a octavos

La Champions League vivió una jornada llena de emociones el pasaodo 28 de enero. 18 partidos en simultáneo definieron a los clasificados a la próxima ronda, con varios equipos que dejaron sorpresas inesperadas.

Esta importante competencia del fútbol europeo definió sus clasificados a octavos de final y dieciseisavos. Luego de 8 apasionantes jornadas, la UEFA Champions League definió 24 equipos listos para su próxima ronda.

En caso de que desconozca los clasificados, y desee ver el sorteo, aquí les contamos los detalles de este evento clave para el fútbol en Europa.

Los clasificados a la próxima ronda

La Champions League volvió a dejar nuevas demostraciones del éxito de su nuevo formato. Luego de dejar de lado la fase de grupos, la liguilla ha sorprendido a miles de amantes escépticos a este nuevo estilo.

Este formato igualado dejó varios partidos brillantes, e incluso a algunos grandes que quedaron comprometidos. La tabla de clasificaciones quedó de la sigjuiente manera:

1- Arsenal – 24 puntos

2- Bayern Munich – 21 puntos

3- Liverpool – 18 puntos

4- Tottenham Hotspur- 17 puntos

5- Barcelona – 16 puntos

6- Chelsea – 16 puntos

7- Sporting de Lisboa – 16 puntos

8- Manchester City – 16 puntos

9- Real Madrid – 15 puntos

10- Inter de Milán – 15 puntos

11- Paris Saint-Germain – 14 puntos

12- Newcastle United – 14 puntos

13- Juventus – 13 puntos

14- Atlético de Madrid – 13 puntos

15- Atalanta – 13 puntos

16- Bayer Leverkusen – 12 puntos

17- Borussia Dortmund – 11 puntos

18- Olympiacos – 11 puntos

19- Club Brugge – 10 puntos

20- Galatasaray – 10 puntos

21- Monaco – 10 puntos

22- Qarabag – 10 puntos

23- Bodo/Glimt – 9 puntos

24- Benfica – 9 puntos

25- Olympique Marseille – 9 puntos

26- Pafos – 9 puntos

27- Union Saint-Gilloise – 9 puntos

28- PSV Eindhoven – 8 puntos

29- Athletic Club – 8 puntos

30- Napoli – 8 puntos

31- Copenhagen – 8 puntos

32- Ajax – 6 puntos

33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos

34- Slavia Praha – 3 puntos

35- Villarreal – 1 punto

36- Kairat – 1 punto

Cabe recordar que los primeros 8 van directo a octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 combatirán en dieciseisavos de final.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League?

Aun no se han decidido los partidos de dieciseisavos de final. Sin embargo, próximamente se dará el sorteo de los choques para esta competición.

Este sorteo tendrá lugar el próximo 30 de enero, y su comienzo está pautado para darse a las 6:00 a.m. de Colombia.