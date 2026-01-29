¿Cuándo es el sorteo de la Champions League? Estos son los equipos clasificados a octavos
La Champions League se prepara para sus octavos de final. Pero, antes deberán medirse algunos clubes en los dieciseisavos.
La Champions League vivió una jornada llena de emociones el pasaodo 28 de enero. 18 partidos en simultáneo definieron a los clasificados a la próxima ronda, con varios equipos que dejaron sorpresas inesperadas.
Esta importante competencia del fútbol europeo definió sus clasificados a octavos de final y dieciseisavos. Luego de 8 apasionantes jornadas, la UEFA Champions League definió 24 equipos listos para su próxima ronda.
En caso de que desconozca los clasificados, y desee ver el sorteo, aquí les contamos los detalles de este evento clave para el fútbol en Europa.
La Champions League volvió a dejar nuevas demostraciones del éxito de su nuevo formato. Luego de dejar de lado la fase de grupos, la liguilla ha sorprendido a miles de amantes escépticos a este nuevo estilo.
Este formato igualado dejó varios partidos brillantes, e incluso a algunos grandes que quedaron comprometidos. La tabla de clasificaciones quedó de la sigjuiente manera:
1- Arsenal – 24 puntos
2- Bayern Munich – 21 puntos
3- Liverpool – 18 puntos
4- Tottenham Hotspur- 17 puntos
5- Barcelona – 16 puntos
6- Chelsea – 16 puntos
7- Sporting de Lisboa – 16 puntos
8- Manchester City – 16 puntos
9- Real Madrid – 15 puntos
10- Inter de Milán – 15 puntos
11- Paris Saint-Germain – 14 puntos
12- Newcastle United – 14 puntos
13- Juventus – 13 puntos
14- Atlético de Madrid – 13 puntos
15- Atalanta – 13 puntos
16- Bayer Leverkusen – 12 puntos
17- Borussia Dortmund – 11 puntos
18- Olympiacos – 11 puntos
19- Club Brugge – 10 puntos
20- Galatasaray – 10 puntos
21- Monaco – 10 puntos
22- Qarabag – 10 puntos
23- Bodo/Glimt – 9 puntos
24- Benfica – 9 puntos
25- Olympique Marseille – 9 puntos
26- Pafos – 9 puntos
27- Union Saint-Gilloise – 9 puntos
28- PSV Eindhoven – 8 puntos
29- Athletic Club – 8 puntos
30- Napoli – 8 puntos
31- Copenhagen – 8 puntos
32- Ajax – 6 puntos
33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos
34- Slavia Praha – 3 puntos
35- Villarreal – 1 punto
36- Kairat – 1 punto
Cabe recordar que los primeros 8 van directo a octavos de final, mientras que del puesto 9 al 24 combatirán en dieciseisavos de final.
Aun no se han decidido los partidos de dieciseisavos de final. Sin embargo, próximamente se dará el sorteo de los choques para esta competición.
Este sorteo tendrá lugar el próximo 30 de enero, y su comienzo está pautado para darse a las 6:00 a.m. de Colombia.
