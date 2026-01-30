Así quedó el sorteo de dieciseisavos de final de la Champions League: Real Madrid vs Benfica y más
La Champions League prepara grandes emociones en sus dieciseisavos de final y ya se definieron los choques.
La Champions League prepara grandes emociones en sus dieciseisavos de final y ya se definieron los choques.
La Champions League dejó nuevas emociones este 30 de enero. Esta icónica competencia de fútbol europeo se prepara para empezar su fase de eliminatoria, donde varios equipos demostrarán su ambición y poderío.
Luego de una fase de clasificación llena de emociones, miles de fanáticos se han preparado para ver los dieciseisavos de final, donde todos los equipos buscarán clasificarse a los mejores 16 de Europa.
Más noticias: ¿Cuál es el jugador más caro del Fútbol Profesional Colombiano? No es de un equipo grande
Este viernes se definieron los cruces para esta fase, y por ello, aquí les contamos cuales son los partidos que darán paso a esta nueva fase de la ‘orejona’.
La Champions League ha contado con una cantidad enorme de emociones en su edición de 2025-26. Varios equipos grandes han quedado en el camino, y otros deberán medirse a los dieciseisavos, antes de los ansiados octavos de final.
Más noticias: Juventus sorprende en el mercado europeo con oferta concreta por el colombiano Jhon Durán
La clasificación final del todos contra todos quedó de la siguiente manera:
1- Arsenal – 24 puntos
2- Bayern Munich – 21 puntos
3- Liverpool – 18 puntos
4- Tottenham Hotspur- 17 puntos
5- Barcelona – 16 puntos
6- Chelsea – 16 puntos
7- Sporting de Lisboa – 16 puntos
8- Manchester City – 16 puntos
9- Real Madrid – 15 puntos
10- Inter de Milán – 15 puntos
11- Paris Saint-Germain – 14 puntos
12- Newcastle United – 14 puntos
13- Juventus – 13 puntos
14- Atlético de Madrid – 13 puntos
15- Atalanta – 13 puntos
16- Bayer Leverkusen – 12 puntos
17- Borussia Dortmund – 11 puntos
18- Olympiacos – 11 puntos
19- Club Brugge – 10 puntos
20- Galatasaray – 10 puntos
21- Monaco – 10 puntos
22- Qarabag – 10 puntos
23- Bodo/Glimt – 9 puntos
24- Benfica – 9 puntos
25- Olympique Marseille – 9 puntos
26- Pafos – 9 puntos
27- Union Saint-Gilloise – 9 puntos
28- PSV Eindhoven – 8 puntos
29- Athletic Club – 8 puntos
30- Napoli – 8 puntos
31- Copenhagen – 8 puntos
32- Ajax – 6 puntos
33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos
34- Slavia Praha – 3 puntos
35- Villarreal – 1 punto
36- Kairat – 1 punto
Los primeros 8 clasificaron de manera directa, mientras que del 9 al 24 llegarán a los dieciseisavos.
Después de que se definieran estos equipos clasificados, el sorteo determinó estos encuentros:
Los choques de ida de esta fase serán los días 17 o 18 de febrero, y el cierre de las eliminatorias se dará el 24 o 25.
MÁS SOBRE: