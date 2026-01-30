Deportes
Así quedó el sorteo de dieciseisavos de final de la Champions League: Real Madrid vs Benfica y más

La Champions League prepara grandes emociones en sus dieciseisavos de final y ya se definieron los choques.

Andrés Contreras

La Champions League dejó nuevas emociones este 30 de enero. Esta icónica competencia de fútbol europeo se prepara para empezar su fase de eliminatoria, donde varios equipos demostrarán su ambición y poderío.

Luego de una fase de clasificación llena de emociones, miles de fanáticos se han preparado para ver los dieciseisavos de final, donde todos los equipos buscarán clasificarse a los mejores 16 de Europa.

Este viernes se definieron los cruces para esta fase, y por ello, aquí les contamos cuales son los partidos que darán paso a esta nueva fase de la ‘orejona’.

Los clasificados de dieciseisavos de Champions League

La Champions League ha contado con una cantidad enorme de emociones en su edición de 2025-26. Varios equipos grandes han quedado en el camino, y otros deberán medirse a los dieciseisavos, antes de los ansiados octavos de final.

La clasificación final del todos contra todos quedó de la siguiente manera:

1- Arsenal – 24 puntos

2- Bayern Munich – 21 puntos

3- Liverpool – 18 puntos

4- Tottenham Hotspur- 17 puntos

5- Barcelona – 16 puntos

6- Chelsea – 16 puntos

7- Sporting de Lisboa – 16 puntos

8- Manchester City – 16 puntos

9- Real Madrid – 15 puntos

10- Inter de Milán – 15 puntos

11- Paris Saint-Germain – 14 puntos

12- Newcastle United – 14 puntos

13- Juventus – 13 puntos

14- Atlético de Madrid – 13 puntos

15- Atalanta – 13 puntos

16- Bayer Leverkusen – 12 puntos

17- Borussia Dortmund – 11 puntos

18- Olympiacos – 11 puntos

19- Club Brugge – 10 puntos

20- Galatasaray – 10 puntos

21- Monaco – 10 puntos

22- Qarabag – 10 puntos

23- Bodo/Glimt – 9 puntos

24- Benfica – 9 puntos

25- Olympique Marseille – 9 puntos

26- Pafos – 9 puntos

27- Union Saint-Gilloise – 9 puntos

28- PSV Eindhoven – 8 puntos

29- Athletic Club – 8 puntos

30- Napoli – 8 puntos

31- Copenhagen – 8 puntos

32- Ajax – 6 puntos

33- Eintracht Frankfurt – 4 puntos

34- Slavia Praha – 3 puntos

35- Villarreal – 1 punto

36- Kairat – 1 punto

Los primeros 8 clasificaron de manera directa, mientras que del 9 al 24 llegarán a los dieciseisavos.

Así quedó el sorteo

Después de que se definieran estos equipos clasificados, el sorteo determinó estos encuentros:

  • Mónaco vs Paris Saint-Germain
  • Galatasaray vs Juventus
  • Benfica vs Real Madrid
  • Borussia Dortmund vs Atalanta
  • Qarabag vs Newcastle United
  • Club Brugge vs Atlético de Madrid
  • Bodo/Glimt vs Inter de Milán
  • Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Los choques de ida de esta fase serán los días 17 o 18 de febrero, y el cierre de las eliminatorias se dará el 24 o 25.

