Estos son los diseño OFICIALES de Radioacktiva para Rock Al Parque 2026: podrá estamparlos en camisetas

El Rock Al Parque 2026 está cada vez más cerca de dar inicio y desde Radioacktiva estamos más que preparados. El Planeta Rock volverá a estremecerse con el festival más grande del género en Colombia, con bandas imperdibles.

Si usted es uno de los grandes fanáticos de este evento, y quiere vivirlo por todo lo alto, le contamos que desde Radioacktiva contamos con un diseño oficial para el evento.

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Desde la emisora principal de rock en Colombia hacemos homenaje a esta legendaria edición de 30 aniversario con un diseño que podrá estampar en camisetas.

Este es el diseño OFICIAL de Radioacktiva para Rock Al Parque 2026

Como cada año, desde Radioacktiva estaremos presentes en Rock Al Parque. Este evento reunirá a los grandes fanáticos del género, y por supuesto que desde el Planeta Rock no podíamos faltar.

Esta cita tendrá lugar desde el próximo 10 de octubre hasta el 12, con bandas históricas en el Parque Simón Bolívar. Si usted quiere vestir en carne propia la pasión por Rock Al Parque, les revelamos que en Radioacktiva tenemos nuestro diseño oficial de estampado.

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Aquí se los presentamos para que los vea al detalle:

En caso de que desee estampar estos diseños en su camiseta, podrá hacerlo desde el propio festival. Para ello deberá estar atento a nuestras redes sociales y canales oficiales, donde le revelaremos la ubicación del punto oficial de estampado, al igual que las prendas de ropa que podrán estamparse.

La estampada será gratis, aunque se recuerda que debe llevar su propia prenda.