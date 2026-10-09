Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II HOY 9 de octubre: Millonarios empató con Fortaleza

La Liga BetPlay vivió una cantidad enorme de emociones durante esta semana. Varios momentos enfrentaron a equipos de gran tamaño en la nación, en cotejos igualados y llenos de emoción en la cancha.

Equipos como Independiente Santa Fe o Millonarios vivieron gran emoción en partidos donde se jugaron puntos clave de cara a la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.

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Con varios resultados imperdibles, la tabla de posiciones presentó movimientos clave a tener en cuenta para la recta final del todos contra todos. Aquí les contamos como marcha la clasificación en este momento.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II HOY 9 de octubre

En el pasado 8 de octubre se vivieron grandes emociones en el balompié local. Millonarios se preparó para uno de sus partidos más importantes, en un encuentro en el que tuvo que medirse a Fortaleza.

El equipo ‘embajador’ salió al terreno de juego, con la ambición de lograr 3 puntos claves. Sin embargo, el resultado final fue una igualdad.

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Esto le ha permitido a Millonarios trepar hasta el quinto puesto de la clasificación. Esto le permite mantenerse en puestos de clasificación, pero el ‘embajador’ necesita cosechar nuevas victorias.

1- América de Cali – 27 puntos, 12 partidos disputados

2- Deportivo Cali – 24 puntos, 12 partidos disputados

3- Atlético Nacional – 23 puntos, 11 partidos disputados

4- Atlético Bucaramanga – 23 puntos, 11 partidos disputados

5- Millonarios – 22 puntos, 14 partidos disputados

6- Independiente Santa Fe – 22 puntos, 12 partidos disputados

7- Independiente Medellín – 20 puntos, 12 partidos disputados

8- Deportes Tolima – 20 puntos, 13 partidos disputados

9- Cúcuta Deportivo – 15 puntos, 12 partidos disputados

10- Llaneros – 14 puntos, 12 partidos disputados

11- Águilas Doradas – 14 puntos, 11 partidos disputados

12- Once Caldas – 13 puntos, 12 partidos disputados

13- Inter de Bogotá – 13 puntos, 13 partidos disputados

14- Boyacá Chicó – 12 puntos, 11 partidos disputados

15- Fortaleza – 11 puntos, 13 partidos disputados

16- Alianza – 11 puntos, 12 partidos disputados

17- Junior de Barranquilla – 9 puntos, 11 partidos disputados

18- Deportivo Pasto – 9 puntos, 12 partidos disputados

19- Deportivo Pereira – 8 puntos, 11 partidos disputados

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos, 11 partidos disputados

Sin lugar a dudas se esperan grandes emociones en el balompié nacional en las próximas semanas, con el gran cierre del todos contra todos.