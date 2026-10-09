Deportes
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II HOY 9 de octubre: Millonarios empató con Fortaleza

Liga BetPlay // Crédito: Tomado de Instagram @millosfcoficial.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II HOY 9 de octubre: Millonarios empató con Fortaleza

La Liga BetPlay está cada vez más cerca de llegar a la próxima fase, con la gran recta final del todos contra todos.

Andrés Contreras
Añadir Radioacktiva en Google

La Liga BetPlay vivió una cantidad enorme de emociones durante esta semana. Varios momentos enfrentaron a equipos de gran tamaño en la nación, en cotejos igualados y llenos de emoción en la cancha.

Equipos como Independiente Santa Fe o Millonarios vivieron gran emoción en partidos donde se jugaron puntos clave de cara a la clasificación a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II.

Más noticias: Ellos son los cinco técnicos que ya dijeron adiós en la Liga Colombiana 2026-2: ¿por qué?

Con varios resultados imperdibles, la tabla de posiciones presentó movimientos clave a tener en cuenta para la recta final del todos contra todos. Aquí les contamos como marcha la clasificación en este momento.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II HOY 9 de octubre

En el pasado 8 de octubre se vivieron grandes emociones en el balompié local. Millonarios se preparó para uno de sus partidos más importantes, en un encuentro en el que tuvo que medirse a Fortaleza.

El equipo ‘embajador’ salió al terreno de juego, con la ambición de lograr 3 puntos claves. Sin embargo, el resultado final fue una igualdad.

Más noticias: ¿Cuándo se jugarían los cuadrangulares de Liga Colombiana 2026-2? Última fecha y más detalles

Esto le ha permitido a Millonarios trepar hasta el quinto puesto de la clasificación. Esto le permite mantenerse en puestos de clasificación, pero el ‘embajador’ necesita cosechar nuevas victorias.

1- América de Cali – 27 puntos, 12 partidos disputados

2- Deportivo Cali – 24 puntos, 12 partidos disputados

3- Atlético Nacional – 23 puntos, 11 partidos disputados

4- Atlético Bucaramanga – 23 puntos, 11 partidos disputados

5- Millonarios – 22 puntos, 14 partidos disputados

6- Independiente Santa Fe – 22 puntos, 12 partidos disputados

7- Independiente Medellín – 20 puntos, 12 partidos disputados

8- Deportes Tolima – 20 puntos, 13 partidos disputados

9- Cúcuta Deportivo – 15 puntos, 12 partidos disputados

10- Llaneros – 14 puntos, 12 partidos disputados

11- Águilas Doradas – 14 puntos, 11 partidos disputados

12- Once Caldas – 13 puntos, 12 partidos disputados

13- Inter de Bogotá – 13 puntos, 13 partidos disputados

14- Boyacá Chicó – 12 puntos, 11 partidos disputados

15- Fortaleza – 11 puntos, 13 partidos disputados

16- Alianza – 11 puntos, 12 partidos disputados

17- Junior de Barranquilla – 9 puntos, 11 partidos disputados

18- Deportivo Pasto – 9 puntos, 12 partidos disputados

19- Deportivo Pereira – 8 puntos, 11 partidos disputados

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos, 11 partidos disputados

Sin lugar a dudas se esperan grandes emociones en el balompié nacional en las próximas semanas, con el gran cierre del todos contra todos.

NOTICIAS RELACIONADAS