Calendario de partidos Liga BetPlay 2026 este fin de semana 10 al 13 de octubre por fecha 14

La Liga BetPlay vive uno de los momentos más importantes del semestre 2026-II. Esta competencia se prepara para su recta final, en la cual se definirán los 8 equipos que llegarán a clasificar a los cuadrangulares.

Este torneo ha presentado una cantidad importante de partidos y momentos imperdibles. Varios equipos continúan en su esfuerzo por avanzar a la próxima ronda, y de hecho, este fin de semana será uno de los más importantes.

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Los próximos días presentarán partidos imperdibles y llenos de emoción. Por ello, y para que no se pierda ni un detalle de lo que prepara el FPC, aquí le tenemos el calendario de partidos.

Así va la tabla de posiciones

Las emociones por la Liga BetPlay están al rojo vivo. Los cuadrangulares están cada vez más cerca de dar inicio con 8 equipos que buscarán llegar a la cima del torneo.

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Después de más de 10 jornadas disputadas, la tabla de posiciones del FPC muestra el siguiente panorama:

1- América de Cali – 27 puntos, 12 partidos disputados

2- Deportivo Cali – 24 puntos, 12 partidos disputados

3- Atlético Nacional – 23 puntos, 11 partidos disputados

4- Atlético Bucaramanga – 23 puntos, 11 partidos disputados

5- Millonarios – 22 puntos, 14 partidos disputados

6- Independiente Santa Fe – 22 puntos, 12 partidos disputados

7- Independiente Medellín – 20 puntos, 12 partidos disputados

8- Deportes Tolima – 20 puntos, 13 partidos disputados

9- Cúcuta Deportivo – 15 puntos, 12 partidos disputados

10- Llaneros – 14 puntos, 12 partidos disputados

11- Águilas Doradas – 14 puntos, 11 partidos disputados

12- Once Caldas – 13 puntos, 12 partidos disputados

13- Inter de Bogotá – 13 puntos, 13 partidos disputados

14- Boyacá Chicó – 12 puntos, 11 partidos disputados

15- Fortaleza – 11 puntos, 13 partidos disputados

16- Alianza – 11 puntos, 12 partidos disputados

17- Junior de Barranquilla – 9 puntos, 11 partidos disputados

18- Deportivo Pasto – 9 puntos, 12 partidos disputados

19- Deportivo Pereira – 8 puntos, 11 partidos disputados

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos, 11 partidos disputados

Calendario de partidos Liga BetPlay 2026 este fin de semana 10 al 13 de octubre

Estas posiciones podrán cambiar con los partidos de este fin de semana. Los encuentros a disputar son lo siguientes: