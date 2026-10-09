¿Con cuántos puntos se clasificaría a los 8 mejores de la LIGA? Equipos con menos y más opciones

La Liga Colombiana continúa su rumbo en el mundo del balompié, con una cantidad importante de emociones preparadas para los amantes del fútbol nacional. Grandes equipos luchan en la cancha, con la ambición de llevarse el máximo trofeo.

Con este objetivo, varios equipos se han esforzado al máximo en el todos contra todos, para así sellar su clasificación rumbo a los cuadrangulares.

Varios equipos están cerca de lograr este objetivo, con una tabla de posiciones que está llena de emociones. Por ello, aquí le contamos cual es el panorama actual, y también los puntos que necesita cada equipo para avanzar.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

Las emociones de la Liga BetPlay 2026-II se han vivido por todo lo alto. Varios equipos han destacado en la recta final del campeonato, con puntos claves.

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Muchos se mantienen en la parte alta, mientras que otros aun luchan por meterse a los primeros 8 puestos de la clasificación.

La tabla de posiciones HOY 9 de octubre marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 27 puntos, 12 partidos disputados

2- Deportivo Cali – 24 puntos, 12 partidos disputados

3- Atlético Nacional – 23 puntos, 11 partidos disputados

4- Atlético Bucaramanga – 23 puntos, 11 partidos disputados

5- Millonarios – 22 puntos, 14 partidos disputados

6- Independiente Santa Fe – 22 puntos, 12 partidos disputados

7- Independiente Medellín – 20 puntos, 12 partidos disputados

8- Deportes Tolima – 20 puntos, 13 partidos disputados

9- Cúcuta Deportivo – 15 puntos, 12 partidos disputados

10- Llaneros – 14 puntos, 12 partidos disputados

11- Águilas Doradas – 14 puntos, 11 partidos disputados

12- Once Caldas – 13 puntos, 12 partidos disputados

13- Inter de Bogotá – 13 puntos, 13 partidos disputados

14- Boyacá Chicó – 12 puntos, 11 partidos disputados

15- Fortaleza – 11 puntos, 13 partidos disputados

16- Alianza – 11 puntos, 12 partidos disputados

17- Junior de Barranquilla – 9 puntos, 11 partidos disputados

18- Deportivo Pasto – 9 puntos, 12 partidos disputados

19- Deportivo Pereira – 8 puntos, 11 partidos disputados

20- Jaguares de Córdoba – 7 puntos, 11 partidos disputados

¿Con cuántos puntos se clasificaría a los 8 mejores de la LIGA?

Cabe recordar que usualmente el número ‘mágico’ del torneo para alcanzar la clasificación es de entre 30 y 31 puntos.

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Por ello, los equipos con mayor cantidad de posibilidad, son aquellos que ya están en el umbral de las 20 unidades, aun con la necesidad de asegurar su puesto en la próxima ronda.

En contraste, aquellos qu están aun por debajo de los 15 puntos, están en una situación comprometida para la recta de cierre.