Radamel Falcao ha emocionado a todos sus fanáticos en las últimas horas. El ‘Tigre’ ha sido parte de un histórico anuncio a través de las redes sociales, en el cual se confirma su regreso a las canchas para un partido imperdible.

El delantero colombiano estará nuevamente sobre el césped, para volver a demostrar su calidad goleadora, y su olfato ofensivo.

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En caso de que usted sea uno de los grandes fanáticos de Radamel Falcao y no se quiera perder ni un detalle de su nueva participación en el fútbol, aquí le contamos los detalles.

Radamel Falcao vuelve a las canchas

Sin lugar a dudas, los fanáticos del fútbol colombiano han echado en falta a Radamel Falcao en los campos de juego. El histórico delantero no ha vuelto a tener un contrato profesional desde su salida de Millonarios en el primer semestre de este año.

Aun así, el propio Falcao se ha mantenido en forma, y recientemente anunció que volverá a las canchas para un partido de leyendas con el Atlético de Madrid.

El paso del colombiano por el equipo ‘rojiblanco’ fue uno de los más fructíferos de su carrera, gracias a una cantidad enorme de goles, y varios reconocimientos individuales que lo posicionaron como uno de los mejores atacantes del balompié.

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El ‘Tigre’ hará parte de la ‘Noche de Leyendas’, un encuentro en el que se medirán jugadores históricos del Club América de México y del Atlético de Madrid.

Esta será una nueva participación de Falcao en un campo de juego, luego de su aparición en el amistoso benéfico de “Levantemos a Colombia” del pasado 21 de agosto, donde compartió cancha con otras leyendas de la Selección Colombia, y de varios clubes de orden nacional.

Algunos de los nombres destacados para este partido son:

Claudio ‘El Piojo’ López

Luis Hernández

Rubens Sambueza

Adolfo Ríos

David Villa

Maxi Rodríguez

Radamel Falcao

Diego Godín

Este encuentro se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, con un inicio sobre las 7:00 p.m. de Colombia.

Hasta ahora no se ha revelado si existirá transmisión oficial de este partido para Colombia. Sin embargo, los fanáticos del ‘Tigre’ esperan con ansias poder conocer nuevos detalles.