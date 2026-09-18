‘Unshatter’, nueva película de Linkin Park, llega a Colombia: fecha de estreno y preventa de boletas

Linkin Park llega con un nuevo estreno para todos sus fanáticos en este mes de septiembre. Los ‘soldiers’ podrán disfrutar de la banda en Colombia una vez más, ahora con un formato de película que llega a la gran pantalla.

Luego de su gran regreso a los escenarios, la histórica banda presenta una película imperdible en la que cuenta todos los deatlles de su vuelta con Emily Armstrong.

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Esta producción lleva el nombre de ‘Unshatter’, y la propia banda confirmó el pasado 17 de septiembre que llegará a Colombia. En caso de que no se la quiera perder, aquí le contamos cuando, y como podrá adquirir la boletería.

‘Unshatter’, nueva película de Linkin Park, llega a Colombia

Sin lugar a dudas, el regreso de Linkin Park ha sido una de las mejores noticias de los últimos años en la industria del rock y el metal a nivel internacional. Esta agrupación ha brillado de forma notable sobre los escenarios, ahora con la voz de Emily Armstrong.

Tras el fallecimiento de Chester Bennington, miles de fanáticos creyeron que era el final de Linkin Park. Sin embargo, la banda volvió para deleitar a todos sus fans, y honrar el legado de su cantante.

Este regreso ha encantado a miles de fans alrededor de todo el mundo. De hecho, la emoción dentro de la propia banda ha sido notable, y ahora buscarán compartirla con sus fanáticos en una película imperdible.

Linkin Park estrena ‘Unshatter’, un film imperdible que mostrará todos los detalles de como se dio la reunión de esta banda. además, esta unión estará acompañada por el lanzamiento de un disco en vivo de su última gira ‘From Zero’.

Si usted es uno de los fanáticos de esta banda y no se quiere perder el gran estreno, le contamos que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre a nivel internacional.

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Puntualmente en lo que se refiere a Latinoamérica, Linkin Park reveló que su película llegará a Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Uruguay y Venezuela.

UNSHATTER is officially coming to Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panama, Uruguay and Venezuela. Tickets go on sale Tuesday, September 22 at https://t.co/0J3cbwef0t. https://t.co/sGkud5GCUx — LINKIN PARK (@linkinpark) September 17, 2026

Si desea comprar la boletería para este show, debe dirigirse a ‘www.unshattermovie.com’, donde encontrará las funciones disponibles por ciudad incluso antes del estreno, en fase de preventa.

Del mismo modo podrá estar atento a las cadenas de cine presentes en el país, donde se irá revelando la preventa de boletería gradualmente.