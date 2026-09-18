La histórica canción que le puede dar escalofríos en solo segundos: estudio lo demostró

Una canción puede generar una amplia cantidad de emociones en el ser humano. El talento de grandes bandas y artistas han logrado una cantidad enorme de éxitos que han llegado hacia lo más profundo del corazón de los fans.

El rock ha sido gran demostración de esto, sobre todo por la fuerza y la potencia con la que goza en cada uno de sus éxitos. Muchos himnos han estremecido al completo a sus seguidores.

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De hecho, hay una canción de este género que puede causarle escalofríos en tan solo segundos, gracias a su sonido, y la forma en la que la banda canalizó grandes emociones en esta composición. En caso de que la desconozca, aquí les contamos de cual se trata, y el estudio que lo determinó.

La histórica canción que le puede dar escalofríos en solo segundos

¿Alguna vez ha sentido como una canción puede ser el disparador para varias emociones en su cuerpo? El sonido de un grupo puede llegar a ser totalmente estremecedor para sus sensaciones.

Varios estudios se han dado a la tarea de demostrar este impacto generado por la música, y de hecho, han sido capaces de encontrar elementos dentro de las canciones que son la fuente para emociones humanas.

Uno de ellos fue realizado por Rémi de Fleurian. Este investigador se dio a la tarea de analizar una lista de reproducción de 700 éxitos, para determinar cuales podían generar escalofríos, y cuales eran los elementos que compartían.

Según el descubrimiento, las canciones que generaban este tipo de emociones solían ser más lentas, menos intensas, pero bastante relajantes en su sonido y estilo.

Entre las destacadas por ser capaces de generar estas emociones hubo una icónica del rock. Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Pyramid Song’ de Radiohead.

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Esta fue una de las canciones más icónicas de esta banda, lanzada en 2001, generó una notable emoción para los amantes de la música. Dicho éxito de la agrupación de Thom Yorke fue lento pero brillante.

Otros éxitos que destacaron en este análisis fueron ‘Ashes to Ashes’ de David Bowie y ‘Prince’ de Purple Rain.

Cabe aclarar que estas canciones no generan las mismas sensaciones en todos. Aun así, son parte de las más emocionantes del rock.