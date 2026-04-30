El Barcelona y Naruto revelan su colaboración más inesperada: aquí la histórica unión entre el fútbol y el anime

El Fútbol Club Barcelona y Naruto son dos de las pasiones más grandes alrededor del mundo. Miles de personas siguen de forma emocionante el fútbol y el anime a través de varios años, gracias a clubes y producciones imperdibles.

Si usted es uno de los fanáticos de estas dos temáticas populares alrededor del planeta, les contamos que ambos elementos se unirán próximamente en una colaboración imperdible.

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Para que esté al tanto y aproveche esta unión entre la cultura otaku y el mundo del fútbol, aquí les revelamos de que se trata puntualmente, y donde podrá disfrutarla.

Barcelona y Naruto anuncian una unión imperdible

En el último tiempo, el fútbol y el anime se ha unido en varias ocasiones. Gracias a varias producciones, e incluso a algunas celebraciones, varios fanáticos han podido ver a sus dos pasiones en un mismo escenario.

Aunque puedan parecer dos hechos muy distintos, esta colaboración histórica volverá a ocurrir. En este caso será con el Barcelona y Naruto como grandes protagonistas en el campo de juego.

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El equipo ‘culé’ sorprendió al revelar que Robert Lewandowski tendrá una carta especial junto a Kakashi-sensei en el E-Football. Esta es la franquicia que antes era conocida como Pro Evolution Soccer.

Este icónico videojuego reveló este 30 de abril una gran colaboración junto a Naruto. Allí varias estrellas del balompié pueden realizar disparos especiales, y más guiños al anime.

Justamente, otro de los jugadores que cuenta con una carta especial es Gareth Bale, y de hecho, en el clip se puede ver como celebra al más puro estilo de Naruto.

NARUTO Stunning Shot & Celebration

* Online opponent cannot see the shot animation afaik pic.twitter.com/xF0VRUasQ7 — eFootball Universe (@PesUniverse) April 30, 2026

Para poder ver más detalles sobre la unión entre el Barcelona y Naruto, deberá entrar a E-Football, donde verá todos los detalles de esta campaña protagonizada por otras estrellas como lo son: Luka Modric, Rafael Leao, Alexis Saelemaekers, Neymar, Takefuso Kubo o Martin Odegaard.

Indudablemente, la emoción por parte de los fanáticos ha sido total. Sin dudas, esta es una de las colaboraciones más inesperadas de los últimos años, por parte del fútbol y el anime.