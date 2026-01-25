Este truco puede prevenir que lo hackeen y pierda sus datos personales: es muy sencillo

La ciberseguridad es uno de los aspectos más importantes de la actualidad en materia de tecnología, con un truco o más que pocos conocen. Cada vez más personas se educan alrededor de esta temática.

Una serie de prácticas positivas alrededor de este aspecto pueden evitarle dolores de cabeza, o aún más importante, vulnerabilidad de datos personales.

Aunque esto pueda parecer complejo, algunas prácticas son muy sencillas, e incluso, aquí les daremos un truco con el que puede cuidarse de hackeos fácilmente.

El importante truco de seguridad para prevenir hackeos

Para nadie es un secreto que la presencia de hackers, o delincuentes ciberneticos ha aumentado de gran manera respecto a épocas anteriores de menor avance tecnológico.

El crecimiento de la tecnología ha dado paso a que este tipo de delitos aumenten de forma notable, y causen preocupación en los usuarios.

Aun así, cuidarse puede ser más sencillo de lo que parece. Algunos ajustes pueden ser evitados, y así preservar la seguridad de sus dispositivos.

Algo que pocos saben es que una de las puertas de ingreso a su ciberseguridad es el WiFi. Esta tecnología puede ser utilizada para espiar e incluso clonar sus datos encontrados en su dispositivo móvil, o sus apps.

Este tipo de vulnerabilidades se hacen presentes sobre todo en áreas públicas. Algunos hackers aprovechan para copiar redes de sitios oficiales, y así engañar a los usuarios.

Muchas de estas redes abundan en parques, bibliotecas o incluso aeropuertos, donde es usual ver redes públicas aprovechadas por clientes o visitantes.

Una vez se conecta a estas redes, sus datos estarán expuestos para estos ciberdelincuentes, quienes podrían aprovecharse de su seguridad.

Esto de hecho podría poner en riesgo sus redes sociales, pero también otros espacios como sus cuentas bancarias, u otros lugares que contienen detalles sensibles de su vida.

Por ello, el mejor truco para evitar esto es desactivar su WiFi apenas salga de su casa. De esta manera evitará que su dispositivo se conecte a estas redes.

Ante este tipo de casos, en lugares públicos es más recomendable utilizar red de datos, de manera que su conexión funcione lejos de estos hackers.

Cabe recordar que del mismo modo, existen otros consejos claves a seguir para evitar estos problemas, como, utilizar redes cifradas, usar antivirus, o patentar contraseñas de difícil acceso para sus perfiles en aplicaciones.