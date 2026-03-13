Show inmersivo de Black Sabbath, Pantera, Megadeth y más en Planetario de Bogotá: Fechas y boletas

Los amantes del metal en Bogotá tienen una nueva excusa para levantar los cuernos y disfrutar de algunos de los riffs más icónicos de la historia. El Planetario de Bogotá será el escenario de Metalheads, un espectáculo inmersivo que combina música, visuales y tecnología para rendir homenaje a varias de las bandas más influyentes del heavy metal.

La propuesta invita al público a sumergirse en un recorrido sonoro por las décadas doradas del género, especialmente los años 80 y 90. Durante la función, bajo la cúpula del planetario, las guitarras distorsionadas, los solos explosivos y las voces potentes se mezclan con proyecciones visuales diseñadas para acompañar cada momento del show.

Le puede interesar: Hoy viernes 13 se cumplen 58 años del debut de Black Sabbath: su primer álbum se grabó en solo dos días

En la selección musical aparecen nombres clave del metal como Black Sabbath, Deep Purple, Motörhead, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, Slayer y Pantera, entre otros artistas que marcaron la historia del género. La idea es que cada canción vaya construyendo una experiencia que crece en intensidad y estilo a lo largo de la función.

“Súbase a este viaje de alto voltaje por los orígenes del metal durante los gloriosos años 80 y 90. Una experiencia pensada para los amantes del headbanging y los riffs demoledores, con una curaduría que evoluciona en intensidad y estilo”. Con esta invitación, los organizadores resumen lo que será este espectáculo pensado para quienes disfrutan del sonido pesado y la energía del metal.

Necesita saber: Megadeth rompe histórica marca por primera vez en su carrera: superó a Taylor Swift y Bad Bunny

Además de la música, el show apuesta por una experiencia visual envolvente en formatos 2D y 3D. Las proyecciones, oscuras y llenas de carácter, acompañan cada tema para crear una atmósfera que conecta con la estética del género. Todo esto ocurre bajo la cúpula del planetario, que se convierte en una especie de escenario gigante donde imagen y sonido se fusionan.

¿Cuándo y cuánto cuesta asistir a Metal Head en el Planetario de Bogotá?

Las funciones de Metalheads se realizarán los días 13, 20 y 27 de marzo en el Planetario de Bogotá. Las entradas tienen un valor de $30.000 más servicio y están disponibles a través de TuBoleta.

Ver también: La canción más ‘grosera’ en la historia del heavy metal es de Pantera y se estrenó en 1992

“Sonidos demoledores, riffs potentes y visuales de alto voltaje en una función imperdible”. Así se resume esta experiencia que mezcla cultura, música y tecnología. La programación hace parte de la agenda cultural impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y Idartes, que continúan apostando por eventos diferentes para el público de la ciudad.