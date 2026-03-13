Samsung lanza los Galaxy S26 y S26+, los celulares con más IA del mundo ¿Cuánto cuestan en Colombia?

La serie Samsung Galaxy S26 ya llegó a Colombia y promete cambiar la forma en que los usuarios interactúan con sus smartphones. Esta nueva generación de la marca surcoreana llega con mejoras en inteligencia artificial que buscan hacer la experiencia móvil más fluida, intuitiva y útil en la vida diaria.

Según Samsung Colombia, más del 85% de sus usuarios locales ya usan funciones de IA en sus teléfonos, y la serie S26 busca llevar esa interacción un paso más allá. La idea no es solo ofrecer herramientas inteligentes, sino un ecosistema que aprenda de los hábitos del usuario y facilite tareas de forma automática.

Novedades del Samsung s26 y s26+

Uno de los puntos fuertes de la nueva línea es Galaxy AI. Ahora actúa como un asistente más activo que ayuda en la vida cotidiana. Por ejemplo, Circle to Search permite identificar varios objetos en una imagen al mismo tiempo, mientras que la traducción en tiempo real se siente más natural y rápida en llamadas y mensajes. Además, la integración con plataformas de IA como Gemini y Perplexity AI facilita tareas complejas usando lenguaje sencillo.

La serie incluye también los modelos Samsung Galaxy S26 y Samsung Galaxy S26+, pensados para quienes buscan un buen equilibrio entre tamaño, rendimiento y batería. Sus pantallas Dynamic AMOLED 2X con tasas de refresco adaptativa aseguran imágenes nítidas bajo cualquier luz.

Ambos modelos tienen cámara triple de 50 MP y herramientas de edición por IA que permiten mejorar fotos antiguas, eliminar objetos o ajustar el encuadre fácilmente. Las baterías, de 4.300 mAh y 4.900 mAh, soportan carga rápida y recuperan más del 50% de energía en solo media hora.

Por su parte, el Samsung Galaxy S26 Ultra es el modelo más potente de la serie. Con un grosor de 7,9 mm y protegido por Corning Gorilla Armor 2, combina diseño elegante y resistencia. Su cámara principal de 200 MP con ProVisual Engine captura imágenes increíbles incluso en la oscuridad, acompañada de teleobjetivos y ultra gran angular para fotos nítidas a cualquier distancia.

¿Cuánto valen los Samsung S26 y S26+ en Colombia?

La serie ya está disponible en tiendas y operadores del país. Los precios de 512 GB van desde $5.079.000 para el S26, $6.049.000 para el S26+ y $6.999.000 para el Ultra. Con estos modelos, Samsung refuerza su apuesta por un móvil más inteligente y conectado, pensado para facilitar la vida de los usuarios.