El miembro que cambió la historia de Metallica para siempre, según Lars Ulrich: es parte de su legado

Metallica es una de las bandas más grandes de la historia del metal. Este grupo ha contado con una fama notable a nivel internacional, gracias a su poderío, potencia y capacidad para construir éxitos totalmente icónicos.

Este grupo ha sido uno de los más resaltantes del thrash metal, a partir de canciones totalmente icónicos brillantes, que han llegado a marcar un legado enorme.

La fuerza de esta banda ha sido alimentada por éxitos icónicos, y también por varios miembros legendarios que han dejado su grano de arena en la trayectoria de esta banda.

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De hecho, según Lars Ulrich, baterista de este grupo, hay un miembro en particular que cambió su historia para siempre.

El miembro que cambió la historia de Metallica para siempre

Metallica ha tenido varios cambios de miembro en su historia. Varios integrantes del grupo han sido partes de eras distintas, en las que el grupo de San Francisco ha cambiado su sonido, pero no su esencia.

Nombres como Dave Mustaine o Jason Newsted han sido parte clave de la historia de Metallica. No obstante, hay uno que, para los fans, e incluso para el resto de los miembros, genera un recuerdo especial.

Justamente al respecto se refirió Lars Ulrich hace varios años. El baterista de la banda repasó la carrera del grupo, y resaltó un nombre de manera especial.

Este fue el de Cliff Burton, uno de los bajistas más grandes de la historia del metal. Burton pasó por Metallica desde 1982 hasta 1986, año en el que se dio su trágico fallecimiento.

Cliff falleció en medio de un accidente de tránsito en viaje con la banda durante un tour en Europa. Este hecho, por supuesto, generó gran shock al grupo y a cada uno de sus fans.

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Aunque la trayectoria de Metallica se extendió por varios años más, el impacto de Burton en esta banda fue notable. De hecho, sigue en el recuerdo actualmente.

De acuerdo con Lars, Cliff cambió la historia de Metallica, y de hecho, es parte continua de su legado, por lo que el peso de Burton en la banda aun es notable.

Sin dudas, este bajista es una parte icónica del metal, y el cariño del público demuestra el talento que logró imprimir este músico en el género.