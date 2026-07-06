Los tres mejores discos de los 80 según los críticos; Master of Puppets de Metallica en el top

El rock se viene posicionando todos los días con sus nuevas canciones y éxitos que, en ocasiones, se vienen volviendo populares desde hace varios años. Sin embargo, hay algunos que, sin duda, son los mejores, pero no solo por todo lo que dicen los fans, sino también por los comentarios de los críticos, que siempre destacan sus sonidos, solos y letras, como le pasó a Metallica.

En esta oportunidad, le presentamos cuáles son los discos con mejor calificación en los 80, que aún en la actualidad siguen siendo muy populares, demostrando que, sin importar el tiempo, el rock sigue siendo protagonista.

Leer más: La canción de Slipknot ‘perfecta’ para liberar toda la rabia acumulada en el día: desatará su energía

Los mejores tres discos de rock de los años 80: Metallica en la lista

3. The Smiths – The Queen Is Dead: Es una disco que muestra un rock bastante alternativo, en donde todo lo que se ve en las canciones es sobre los logros de la agrupación a lo largo de los años. Su proceso de grabación no fue nada fácil, pues pasaron por más de tres estudios, hasta que por fin lograron sentirse cómodos con los resultados, en donde tenían la combinación perfecta entre los sonidos de las voces con la de los artistas.

Seguir leyendo: Dura más de 40 minutos: esta es la canción más larga en la historia del rock y pocos la han escuchado completa

2. Slayer – Reign in Blood: Un disco que sin duda mostró algo diferente entre los amantes de las bandas, que esperaban algo muy brusco, fuerte, en donde pudieran escuchar todo, pero encontrar ese diferencial que tiene con los otros sencillos. El resultado, para muchos, fue mejor de lo esperado, pues con escuchar solo los primeros minutos, muchos empezaron a darse cuenta de que esto mostraba una nueva identidad sonora, en donde, sin importar que fuera fuerte, se sentía mucho más fresco.

1. Metallica – Master of Puppets: Para muchos, los sonidos que presentó Metallica en esta oportunidad fueron mucho más de lo que esperaban. Los expertos aseguran que es un disco que no tiene una sola canción mala, así que tienen millones de reproducciones en plataformas de streaming, donde, sin duda, es un éxito que llevó a la banda a un nuevo nivel.