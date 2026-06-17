Este será el resultado de Uzbekistán vs Colombia, según las casas de apuestas: ¿Goleada ‘tricolor’?

Uzbekistán vs Colombia será, sin lugar a dudas, uno de los partidos más esperados de la fecha 1 por parte de los amantes de la ‘tricolor’. El equipo ‘cafetero’ debuta en este torneo, y confía en llevarse los 3 puntos para debutar en esta competencia.

La emoción por lo que será este encuentro es total, y de hecho, los amantes de la ‘tricolor’ sueñan con regresar a la senda de la victoria, después de 8 años de ausencia de la Copa Mundial de la FIFA.

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Si usted es uno de los que están emocionados por ste encuentro, y quiere jugar a pronosticar lo que puede ocurrir, aquí les contamos cual será el resultado, según las casas de apuestas.

¿Colombia debuta con victoria ante Uzbekistán?

Indudablemente, la expectativa por el debut de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es total. Este seleccionado espera lograr un gran inicio en la competencia, y lo buscará ante el combinado de Uzbekistán.

La ‘tricolor’ chocará en un grupo que comparte junto al combinado uzbeko, Portugal, y la República Democrática del Congo.

Claramente, Colombia llega como principal favorito para conseguir los 3 puntos en este primer partido. Sin embargo, no será una tarea sencilla, y el triunfo no debe darse por sentado.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrán un cerrojo difícil de abrir en el combinado de Fabio Cannavaro, que debutará en la historia de la Copa Mundial de la FIFA.

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Ante esto, puede ser difícil dar un pronóstico respecto a este resultado. Sin embargo, la casa de las apuestas denotan un notable favoritismo.

En WPlay, Colombia se posiciona como destacada con las siguientes cuotas:

Uzbekistán – 9.80

Empate – 4.55

Colombia – 1.39

En cuanto a la cantidad de goles, lo proyectado marca lo siguiente:

Más de 2.5 – 1.90

Menos de 2.5 – 1.85

Por último, esta casa de apuestas resalta una mayor inclinación hacia la opción de que solo marque un equipo en todo el encuentro.

Frente a esto, las casas de apuestas marcarían un resultdo a favor de Colombia, con gran posibilidad de 3-0 como resultado final.

Claramente, esto son solo posibilidades, la gran definición será sobre la cancha, en un partido que está pautado para llevarse a cabo este 17 de junio desde las 9:00 p.m. de Colombia