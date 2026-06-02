Los 5 discos más vendidos en la historia del metal: el número 1 rompió un récord inigualable

El metal es uno de los géneros musicales más grandes en la historia de la industria. Este estilo sonoro ha enamorado a miles de fanáticos, sobre todo por la presencia de bandas y artistas absolutamente inigualables.

Varios éxitos pertenecientes a este género se han convertido en himnos totalmente brillantes. De hecho, muchos de ellos han sido capaces de romper récords inigualables.

Grandes agrupaciones han lanzado álbumes totalmente históricos, que incluso, han llegado a acumular millones de ventas a nivel internacional.

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Para demostrar este éxito, aquí les contaremos cuales son los 5 discos de metal más vendidos en la historia de la industria musical.

Los 5 discos más vendidos del metal

Para nadie es un secreto que el metal cuenta con varios discos absolutamente brillantes en su haber. Bandas como Metallica, Iron Maiden o Black Sabbath han sido capaces de marcar historia.

A partir de canciones legendarias, varias agrupaciones han marcado época, y de hecho, han llegado a acumular millones de fanáticos.

Muchos de los éxitos de este género han logrado convertirse en hitos comerciales inigualables, incluso con discos que han roto marcas de forma brillante.

Los 5 álbumes más vendidos del metal en su historia son:

1- Metallica – ‘The Black Album’ – 32.515 millones de copias

2- Linkin Park – ‘Hybrid Theory’ – 22.050 millones de copias

3- Evanescence – ‘Fallen’ – 16.730 millones de copias

4- Metallica – ‘…And Justice for All’ – 16.340 millones de copias

5- Metallica – ‘Master of Puppets’ – 14.610 millones de copias

Claramente estos 5 discos son brillantes para la historia del metal y de la industria musical de forma general. Sin embargo, hay uno que resalta de forma enorme.

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El ‘Black Album’ de Metallica resalta gracias a su gran catálogo de ‘tracks’. No obstante, su nombre ha quedado inmortalizado gracias a un récord brillante.

Este disco homónimo es el más vendido del metal, lo que lo hace tener un récord inigualable. No obstante, su tamaño es tal que, de hecho, es uno de los más vendidos de la industria.

Indudablemente, esta lista demuestra de forma brillante el peso de varias bandas en el metal, pero sobre todo el de Metallica, que dice presente en este ranking 3 veces.

Metallica, Linkin Park o Evanescence son solo un pedazo de la historia del metal, pero son bandas con un legado enorme dentro de la música.