Este es el setlist que Turnstile prepararía para tocar en el Estéreo Picnic 2026: ¿Está ‘NEVER ENOUGH’?

Turnstile ha sido una de las grandes bandas de la escena rock y punk en la actualidad. Esta icónica agrupación ha brillado frente a su público, y también ante la crítica, al punto de conseguir grandes galardones.

Sus más recientes lanzamientos los ha catapultado a una fama incluso mayor a la que ya poseían. De hecho, esta banda proveniente de Baltimore fue una de las ganadoras de la categoría rock, en los recientes premios Grammy.

Próximamente Bogotá tendrá la oportunidad de ver a esta banda, en lo que será un show imperdible, sobre todo para los amantes del punk.

Esta cita está a solo semanas de ocurrir, por lo que, si desde ya quiere empezar a palpitar este show, les contamos el setlist que tendría preparado la banda.

Este es el setlist que tocaría Turnstile en el Estéreo Picnic 2026

Turnstile ha acumulado una buena cantidad de éxitos en el tiempo reciente de su carrera. Esta agrupación ha brillado con varias canciones que demuestran su notable talento.

Un sinfín de composiciones han resaltado, y han permitido demostrar que Turnstile cuenta con un poderío brillante, y varias capacidades para resaltar en la industria.

Provenientes de Baltimore, esta banda será una de las grandes headliners del próximo Festival Estéreo Picnic 2026 desde la ciudad de Bogotá, por lo que los colombianos podrán ver de cerca su gran talento.

Para este show, la agrupación contará con el apoyo de su público, y una cantidad importante de éxitos en su repertorio.

Claramente, de manera oficial, se desconoce la lista de canciones que tocará Turnstile en los escenarios del FEP, pero, a partir de sus últimos shows se puede determinar que el setlist que prepararían es el siguiente:

NEVER ENOUGH T.L.C. (TURNSTILE LOVE CONNECTION) ENDLESS I CARE / DULL DON’T PLAY Come Back for More / Fazed Out SUNSHOWER FLY AGAIN SOLE SEEIN’ STARS HOLIDAY LOOK OUT FOR ME MYSTERY BLACKOUT BIRDS

Sin lugar a dudas, esta será una cita imperdible, con la capacidad de poder ver a una de las bandas más grandes del punk en el momento, en un show que está pautado para llevarse a cabo el día 20 de marzo, desde los escenarios del Parque SImón Bolívar y el Festival Estéreo Picnic 2026.