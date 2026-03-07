El truco con el que puede conectarse a una red Wi-Fi sin saber la contraseña: es poco conocido
Algunas opciones le pueden permitir conectarse a internet, sin necesidad de conocer la contraseña del Wi-Fi.
Sin lugar a dudas, el Wi-Fi se ha convertido en una de las tecnologías más importantes en el mundo actual. Miles de personas usan este tipo de redes, con el objetivo de poder acceder a internet desde cientos de partes en el territorio internacional.
Desde hace varios años estas redes se han convertido en tendencia indudable, y han tomado una relevancia que, sin dudas, crece de forma exponencial.
Para poder conectarse a estas redes suele ser necesario un dispositivo tecnológico, y a su vez, saber la contraseña que protege al Wi-Fi.
Sin embargo, en este caso les traemos un pequeño truco con el que podrá conectarse a este tipo de redes, sin tener que saber la contraseña.
Las redes Wi-Fi se han convertido en una comodidad necesaria en varios lugares del mundo. Este tipo de conexiones permiten conectarse de manera rápida e inalámbrica a internet, con una buena cantidad de dispositivos.
Celulares, consolas, tablets o computadores tienen acceso a este tipo de redes, con los cuales puede disfrutar de este tipo de conexiones, sin necesidad de cables.
Aun así, este en la mayoría de los casos es privado, y suele estar protegido por contraseñas que solo sus dueños conocen, y que en ciertas ocasiones pueden estar bastante cifradas.
No obstante, gracias al avance de la tecnología, hay un pequeño truco con el que puede conectarse a una red sin necesidad de conocer la contraseña.
Para dar mayor comodidad a los usuarios, desde hace varios años no es necesario revelar la contraseña de tu red Wi-Fi si quieres compartirla con algún invitado o vecino.
Varios dispositivos actualmente permiten la posibilidad de conectarse a Wi-Fi con tan solo escanear un código QR. En ocasiones estos pueden estar inclusos impresos en el mismo router principal de la red.
Por ello, el truco es bastante simple. Para ello solo necesita un dispositivo que esté conectado a la red. Allí irá al apartado de opciones, luego a la red Wi-Fi, y al punto de acceso al que está conectado.
Usualmente en smartphones podrá ver el apartado de ‘compartir QR’. Una vez que pulse aquí, se desplegará un código que, con tan solo ser escaneado, le permitirá conectarse al Wi-Fi de inmediato.
Sin dudas, este truco es bastante simple, y le permitirá entrar a estas redes, incluso, si olvidó la contraseña.