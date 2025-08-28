Cartel OFICIAL Estéreo Picnic 2026: anunciaron ‘line up’ completo de artistas y más del FEP

Llegó el día, finalmente tenemos cartel para el Festival Estéreo Picnic 2026. Este legendario evento empieza a calentar motores, y ya se sabe la extensa lista de artistas que dirán presente en Bogotá en el próximo mes de marzo.

Como cada año, este evento promete reunir a miles de fanáticos de la música, los cuales se deleitarán con los mejores artistas del momento desde diversos escenarios del Parque Simón Bolívar.

Más noticias: Tool sacudió a todo el Estéreo Picnic con sus poderosos sonidos; así fue su show

Ante la gran expectativa, este 28 de agosto, Páramo Presenta reveló el ansiado cartel de esta gran cita y aquí les presentamos la lista de protagonistas que tendrá este evento.

Turnstile, The Killers y más rock en el FEP 2026

Como cada año, el Festival Estéreo Picnic 2026 unirá a artistas de varios géneros, los cuales prometen cumplir con la cuota de emoción para cada fanático.

Por supuesto, como ya es costumbre, el rock y el metal no podían faltar, y volverá a ser protagonista en una nueva edición de esta fiesta proveniente de ‘un mundo distinto’.

En este caso, la punta de lanza de este histórico festival en el ámbito rock son los Deftones. Esta histórica agrupación de metal alternativo llegará al país en lo que será la tercera presentación de la banda en el país.

Esta banda volverá a suelo colombiano, luego de lo que fue su histórico show ante sus fans en el año 2018.

A esta agrupación se suma, nada más y nada menos que The Killers. La banda de Brandon Flowers vuelve a Colombia, y cumplirá su tercer Festival Estéreo Picnic luego de las presentaciones de 2013 y 2018.

Claramente, ambas bandas ya llenan de emoción a los amantes del metal y el rock, pero, también dirá presente una banda que ya estuvo en el FEP de 2022 y que deleitó al país con una presentación en 2024, como lo es Turnstile.

Más noticias: Festival Estéreo Picnic anuncia radical cambio para 2026: estas son las nuevas fechas

Sin dudas, estos son 3 artistas brillantes, pero, el cartel no se queda allí, y aquí les mostramos la lista completa de bandas y cantantes que tendrá este festival los días 20, 21 y 22 de marzo.

Cartel completo del Festival Estéreo Picnic 2026

Tyler, The Creator

The Killers

Sabrina Carpenter

Skrillex

Deftones

Lorde

Peso Pluma

Young Miko

Doechii

Turnstile

Peggy Gou

Interpol

Kygo

Brutalismus 3000

Luis Alfonso

Mochakk

Iván Cornejo

Addison Rae

Katseye

Ben Bohmer

The Whitest Boy Aive

Lola Young

DJO

Yousuke Yukimatsu

Aitana

Men I Trust

Royel Otis

XXXXXX

TIMO

Bob Moses

Viagra Bous

Guitarricadelafuente

Peter Blue

Lasso

Bunt.

HVOB (Live)

Nicolás y los Fumadores

D4VD

Judeline

2HOLLIS

The Dare

The Warning

Six Sex

Universe

Badsista

Balu Brigada

Macario Martínez

Wost

ROZ

DJ Babatr

Manuel Lizarazo

Entreco

Machaka

Elniko Arias

Zarigueya

Manú

Roi Turbo

Pirineos en Llamas

Error999

Antopiko3

DVD

Innexen (Live)

Briela Veneno

Aria Vega

Daniel Andrés

Silvia Ponce

Agraciada

Sin lugar a dudas, esta será una edición histórica del festival.