Cartel OFICIAL Estéreo Picnic 2026: anunciaron ‘line up’ completo de artistas y más del FEP
El cartel del Festival Estéreo Picnic 2026 generó gran emoción entre los amantes de la música, y aquí les tenemos su lista de artistas.
Llegó el día, finalmente tenemos cartel para el Festival Estéreo Picnic 2026. Este legendario evento empieza a calentar motores, y ya se sabe la extensa lista de artistas que dirán presente en Bogotá en el próximo mes de marzo.
Como cada año, este evento promete reunir a miles de fanáticos de la música, los cuales se deleitarán con los mejores artistas del momento desde diversos escenarios del Parque Simón Bolívar.
Ante la gran expectativa, este 28 de agosto, Páramo Presenta reveló el ansiado cartel de esta gran cita y aquí les presentamos la lista de protagonistas que tendrá este evento.
Como cada año, el Festival Estéreo Picnic 2026 unirá a artistas de varios géneros, los cuales prometen cumplir con la cuota de emoción para cada fanático.
Por supuesto, como ya es costumbre, el rock y el metal no podían faltar, y volverá a ser protagonista en una nueva edición de esta fiesta proveniente de ‘un mundo distinto’.
En este caso, la punta de lanza de este histórico festival en el ámbito rock son los Deftones. Esta histórica agrupación de metal alternativo llegará al país en lo que será la tercera presentación de la banda en el país.
Esta banda volverá a suelo colombiano, luego de lo que fue su histórico show ante sus fans en el año 2018.
A esta agrupación se suma, nada más y nada menos que The Killers. La banda de Brandon Flowers vuelve a Colombia, y cumplirá su tercer Festival Estéreo Picnic luego de las presentaciones de 2013 y 2018.
Claramente, ambas bandas ya llenan de emoción a los amantes del metal y el rock, pero, también dirá presente una banda que ya estuvo en el FEP de 2022 y que deleitó al país con una presentación en 2024, como lo es Turnstile.
Sin dudas, estos son 3 artistas brillantes, pero, el cartel no se queda allí, y aquí les mostramos la lista completa de bandas y cantantes que tendrá este festival los días 20, 21 y 22 de marzo.
Sin lugar a dudas, esta será una edición histórica del festival.
