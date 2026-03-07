Álbum Panini del Mundial 2026 ya está en preventa en Colombia: caja de láminas supera $500.000

La llegada de un Mundial siempre trae tradiciones que van más allá del fútbol, y una de las más populares entre los aficionados ya comenzó en Colombia. El álbum oficial de Panini del Mundial 2026 entró en preventa, por lo que desde ahora los coleccionistas pueden comprar el álbum y las primeras cajas de sobres a través de la tienda oficial de la marca y algunos distribuidores autorizados.

La colección está dedicada a la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, un torneo que marcará un cambio histórico en el formato del campeonato. Por primera vez participarán 48 selecciones, una ampliación frente a las 32 que compitieron en Qatar 2022. Este aumento también se reflejó directamente en el tamaño del álbum.

La edición de 2026 será la más grande publicada hasta ahora. El álbum tendrá 112 páginas y un total de 980 láminas para completar. Para tener una referencia, el álbum del Mundial de Qatar incluía alrededor de 670 figuritas, lo que significa que la nueva colección creció cerca de un 46 % en número de stickers.

¿Cuánto valen las cajas de sobres de Panini?

En cuanto a los precios en Colombia, Panini lanzará dos versiones del álbum. La edición de pasta blanda tendrá un valor de $14.900, mientras que la versión de pasta dura costará $49.900. Los sobres con figuritas tendrán un precio de $5.000 e incluirán siete láminas. También habrá cajas completas con 104 sobres por $520.000, según los valores que ya manejan distribuidores y la propia marca.

Aunque la preventa ya está disponible, la venta masiva en tiendas físicas, supermercados, papelerías y kioscos del país comenzará a principios de mayo de 2026. En ediciones anteriores, el lanzamiento ha generado alta demanda en los primeros días, especialmente entre los coleccionistas que buscan empezar rápidamente la tarea de llenar el álbum.

¿Cuánto le costaría llenar el albúm del Mundial 2026?

Una de las preguntas más frecuentes entre los aficionados es cuánto dinero se necesita para completar la colección. Si se analizan las cifras del propio producto, un escenario ideal indicaría que se requieren al menos 140 sobres para reunir las 980 láminas, siempre que ninguna figurita se repita. En ese caso, el gasto mínimo sería cercano a $700.000.

Sin embargo, en la práctica las láminas vienen distribuidas de forma aleatoria y es común que aparezcan repetidas. Por eso, completar el álbum suele requerir más sobres o intercambios con otros coleccionistas.

En un escenario más realista, llenar el álbum podría requerir entre 250 y 300 sobres. Con el precio actual de $5.000 por paquete, el costo final podría ubicarse aproximadamente entre $1,25 millones y $1,5 millones, dependiendo de la cantidad de figuritas duplicadas que aparezcan durante el proceso.

