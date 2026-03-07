​¿Cuánto costó el logo de los Rolling Stones? El increíble origen desconocido de la joya del rock

Los Rolling Stones son, sin duda, una de las bandas más grandes en la historia de la música y el rock como género. Esta agrupación encantó a todos en su época, gracias a un estilo indudable, y un legado enorme.

Varios éxitos hicieron que esta banda se convirtiera en un nombre legendario dentro de una industria que, aun disfruta al ritmo de Keith Richards, Mike Jagger y compañía.

Sin embargo, esta agrupación también guarda varias curiosidades inolvidables dentro del rock, y que incluso varios de sus fanáticos desconocen.

Una de ellas es el origen del icónico logo de la banda, donde se puede ver una lengua que se ha hecho irreconocible, y que ha traspasado fronteras en toda la industria.

El origen que pocos conocen del logo de los Rolling Stones

Tal y como sucede con cientos de bandas éxitosas, los Rolling Stones tiene varias anécdotas particulares de sus inicios. Muchas bandas guardan detalles curiosos y particulares de sus comienzos, incluida su formación, o la creación de su logo.

En el caso de los Rolling Stones, una de las particulares más grandes surge de este último detalle, y de como la imagen de la banda se convirtió en una marca mundial.

Como sucede con cualquier logo, antes de existir gráficamente, y convertirse en una imagen inigualable, tuvo que existir en un trozo de papel como boceto.

Este fue creado en 1970 por John Pasche, quien en aquel momento era estudiante de arte del Royal College of Art. Esta tarea le fue encomendada por Mick Jagger, quien le pidió un logo para su banda.

Inspirado justamente en los labios de este artista, Pasche creo el logo a partir de unos labios y una lengua que se volvieron muy característicos en el mundo del rock y la industria musical.

El curioso pago que le dieron a John Pasche

Más curioso que la creación de este logo, es la cifra que se le dio a Pasche por este boceto. Para aquella época, al diseñador se le dio una cifra inicial de solo 50 libras.

Claramente esto es muy bajo, sobre todo si se considera el éxito estratosférico que tuvo la banda, y también la forma en que este logro se convirtió en un logo inconfundible en la música.