Este es el pronóstico del clima para HOY viernes en el primer día del Festival Estéreo Picnic en el Simón Bolívar

Uno de los eventos musicales más importantes que se hace cada año en Bogotá está por comenzar, y es que este viernes 20 de marzo del 2026 se va a celebrar el primer día del Festival Estéreo Picnic, en donde cientos de personas de todo el mundo llegan al Simón Bolívar para ver a sus artistas favoritos. Sin embargo, hay que tener en cuenta el estado del clima de los próximos días en Bogotá, teniendo en cuenta que se han vivido días soleados y otros muy lluviosos.

Si bien no es posible dar a conocer exactamente cuál será el estado del clima que tendrá la primera jornada del FEP 2026, sí se puede hacer una predicción según los datos del IDEAM y la situación climática en el país.

Leer más: Publican cierres viales por Festival Estéreo Picnic 2026 en Bogotá: Así será el 20, 21, 22 y 23

¿Cuál será el estado del clima de HOY 20 de marzo en el Festival Estéreo Picnic?

Según datos del IDEAM y del canal del clima, en horas de la mañana, hasta el mediodía, se podría ver el sol y hay baja probabilidad de lluvia. Pese a eso, en horas de la tarde, sí se pronostican algunas lloviznas leves, con una probabilidad de lluvia del 59%.

Para la noche, se espera tener un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 11 °C, algo de rocío en la madrugada, pero con baja probabilidad de lluvias fuertes. Por eso, es recomendable que todos los asistentes al festival puedan llevar un impermeable que los proteja en caso de que se presente lluvia en el Simón Bolívar.

Seguir leyendo: Boletas Estéreo Picnic 2026: lista de precios FEP actualizada y link para comprar las entradas

Otra de las recomendaciones es llevar zapatos cómodos, que se puedan embarrar sin problema. Esto teniendo en cuenta que el piso se podría llenar de barro en caso de lluvia, por lo que es mejor ir protegidos de este tipo de casos.

Recuerde llevar chaqueta para usar en horas de la noche y en la madrugada, cuando salga del evento, ya que la temperatura en la madrugada suele ser baja. Además, en el festival no permiten entrar sombrillas, sillas o carpas tipo camping, así que se debe proteger solo con su chaqueta e impermeable.