Este es el primer partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026: es oficial y esta es la fecha

La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha presentado una cantidad enorme de emociones para los amantes del fútbol. Una amplia cantidad de momentos inolvidables se han presentado en el mundo del balompié en las últimas semanas, gracias a figuras icónicas.

Varias selecciones avanzan en este torneo, sobre todo con el papel de candidato en un torneo que volverá a coronar a la mejor selección de este deporte.

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La fase de eliminación está muy cerca de dar inicio, y de hecho, ya está el primer enfrentamiento entre dos selecciones que dejarán todo en la cancha.

Este es el primer partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Esta Copa Mundial de la FIFA 2026 es única en su historia. Dicha edición de la increíble competencia del deporte ha llenado de emoción a los amantes del balompié, con un aumento de selecciones de 32 a 48.

El aumento de participantes ha causado que este torneo cuente con una ronda más antes de los octavos de final. Esta vez se disputarán los dieciseisavos de final, en una fase eliminatoria clave.

Con el cierre de la fase de grupos cada vez más cerca, ya se conocen alguno de los clasificados, y de hecho, ya está confirmado el primer encuentro de esta fase.

La primera eliminatoria se llevará a cabo entre Canadá y Sudáfrica. Uno de los anfitriones jugará en esta fase, aunque lo hará en condición de visitante.

Luego de su caída frente a Suiza, Canadá se quedó con el segundo puesto de su grupo, por lo que se confirmó su pase en esta posición.

Por otro lado, Sudáfrica logró un resultado increíble, luego de haber conseguido una victoria histórica ante Corea del Sur.

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Este partido está pautado para llevarse a cabo el próximo 28 de junio, a las 2:00 p.m. de Colombia, en un choque imperdible para los amantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así van los cruces HOY

Con el contexto actual, los cruces de eliminatoria se plantean de la siguiente manera: