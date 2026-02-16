Este es el motivo por el que James Rodríguez aún no puede entrenar con el Minnesota United en la MLS

James Rodríguez ya está listo en Estados Unidos para empezar a entrenar con el Minnesota United y preparar todo lo que será su llegada a la Selección Colombia en el Mundial de fútbol de la FIFA 2026. El diez de la tricolor lleva varios meses sin jugar en un equipo oficial, así que su gran regreso es uno de los más pedidos por sus seguidores, quienes quieren verlo nuevamente con el equipo y en las mejores condiciones.

Hace pocas semanas se dio a conocer que James ya estaba listo con su nuevo equipo para empezar a destacar en las canchas. Pese a eso, el pasado sábado 14 de febrero, el equipo jugó y, aunque el colombiano los acompañó, no estaba presente ni en la titular, ni mucho menos en la banca.

¿Por qué James Rodríguez no ha jugado con el Minnesota United en la MLS?

Después de que se diera a conocer la presentación oficial y en redes anunciaran la llegada de James a la MLS, varias personas quedaron a la expectativa de su llegada. De hecho, se decía que el debut del colombiano sería el pasado fin de semana.

Sin embargo, según se ha visto al diez de la Selección Colombia, por ahora solo está acompañando a los jugadores y entrenando de forma individual en casa. Por ahora, el jugador no ha podido entrenar con sus compañeros, ni mucho menos participar en los partidos oficiales como futbolista de la MLS.

Según dio a conocer Cristian Pinillos, periodista del Rock N’ Gol de Radioacktiva y AS, James Rodríguez no podría jugar aún en el Minnesota United debido a que no ha llegado uno de los permisos especiales que necesita el ‘crack’ para participar en este torneo. No se conocen muchos detalles de cuál sería específicamente el documento que le hace falta al ‘diez’, pero sí se dice que sin este, no puede empezar a entrenar con el equipo.

La temporada regular de la MLS dará inicio el próximo 21 de febrero del 2026, se espera que en esta semana llegue el permiso para que James pueda empezar a entrenar y así debutar oficialmente en los próximos días con su nuevo equipo.