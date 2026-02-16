Estos son los mejores guitarristas de rock según la IA; innovadores y creativos

El rock no sería lo mismo sin la fuerza y la armonía que aportan cada uno de sus instrumentos. Las guitarras eléctricas, la batería y el bajo trabajan en conjunto para crear canciones que trascienden generaciones y elevan la música a otro nivel.

Si hablamos del instrumento que suele robarse el protagonismo en el rock, la guitarra ocupa el primer lugar. Sus riffs inolvidables y solos explosivos transforman canciones en himnos y convierten a los guitarristas en verdaderos íconos del escenario.

En esta ocasión, le pedimos a la inteligencia artificial que eligiera a los cuatro mejores guitarristas de rock de los últimos 40 años, teniendo en cuenta su presencia en el escenario, identidad, creatividad y aporte a la evolución del género.

Top 4, mejores guitarristas de rock en los últimos 40 años:

Slash:

Su mejor interpretación es Sweet Child o’ Mine y es considerado uno de los mejores por tener uno de los riffs más reconocidos de la historia del rock e icónico al día de hoy. Además logró que la guitarra se convirtiera en protagonista en la era dorada del hard rock.

John Frusciante:

Su mejor interpretación es Under the Bridge y se encuentra en este top debido a su combinación de técnica y su sensibilidad melódica única. También, sus detalles minimalistas marcaron un sonido alternativo de los 90 tomado como referencia al día de hoy.

Tom Morello:

Su mejor interpretación es Killing In The Name y es uno de los mejores debido a que revolucionó la guitarra usando efectos y técnicas poco convencionales para darle un toque único a su trabajo al estilo de la electrónica sin dejar de lado el rock.

Jack White:

Su mejor interpretación es Seven Nation Army y creó uno de los riffs más coreados en los estadios de fútbol en todo el mundo.

Escrito por: Karol Stefania Torres Otálora